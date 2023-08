La nouvelle technologie de trading ne modifie pas les piliers de l’investissement : William Bernstein

Selon le neurologue et auteur financier à succès William Bernstein, les progrès des produits d’investissement et des plateformes de trading n’ont pas modifié les fondamentaux de l’investissement de longue date.

Bernstein, qui a publié cet été la deuxième édition de son guide d’investissement classique de 21 ans « Les quatre piliers de l’investissement », a rejoint Bob Pisani de CNBC sur « ETF Edge » cette semaine.

Le premier pilier de l’investissement selon Bernstein est la théorie, dans laquelle il a souligné que le risque et le rendement sont « joints à la hanche ».

« Si vous voulez un portefeuille parfaitement sûr, vous n’obtiendrez pas de rendements élevés », a déclaré Bernstein cette semaine. « Si vous voulez les rendements élevés qui accompagnent les actions, vous devrez subir des pertes écrasantes. »

Son deuxième pilier est l’histoire. Cela joue sur l’idée que les marchés dépassent à la hausse et à la baisse, et seulement en bas rétrospectivement.

« Les marchés ne deviennent ni très chers ni très bon marché sans une bonne raison », a déclaré Bernstein. « Vous devez simplement être capable de garder votre discipline et de comprendre que le rendement attendu du marché est lié au risque perçu du marché et au risque perçu de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. »

Le troisième pilier est la psychologie. Bernstein pense que les investisseurs ont tendance à être trop confiants quant à leur capacité à choisir des actions.

« La métaphore que j’aime utiliser [for investing] c’est que vous jouez au tennis avec un adversaire invisible, et ce que vous ne comprenez pas, c’est que la personne de l’autre côté du filet est Serena Williams », a déclaré Bernstein.

Bernstein souligne également que les investisseurs ont tendance à être trop confiants quant à leur propre tolérance au risque.

« L’une des choses que j’ai apprises à la fois en 2008 et plus récemment lors de l’évanouissement de Covid de mars 2020, c’est que la façon dont vous vous comportez sur les 2% les plus mauvais des marchés décrit probablement 90% de votre performance globale d’investissement », a-t-il déclaré.

Le dernier pilier d’investissement de Bernstein est le commerce. C’est la notion que l’activité principale de la plupart des sociétés de fonds consiste à collecter des actifs plutôt qu’à gérer de l’argent.

Cette idée est l’une des raisons pour lesquelles Bernstein a une opinion positive de l’activité des fonds négociés en bourse et de son rôle dans la réduction des frais.

« On peut acheter beaucoup de produits d’investissement maintenant pour presque rien en termes de dépenses – quelques points de base », a déclaré Bernstein.