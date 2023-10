Les alertes seront diffusées via l’application Schnucks Rewards de l’épicier et les utilisateurs recevront des notifications push lorsqu’un nouvel envoi arrivera. / Photo gracieuseté : Schnucks

Schnucks a ajouté une nouvelle couche à sa pile technologique grâce à un partenariat avec Foodshed.io qui permettra à l’épicier basé à Saint-Louis d’alerter les acheteurs lorsqu’une nouvelle livraison de produits arrive au magasin, a annoncé mardi la société de technologie.

Schnucks teste son programme d’alerte « Fresh Produce Now », qui fournira des mises à jour en temps réel aux clients, via l’application de marketing mobile et la plate-forme logistique dans certains magasins de la région métropolitaine de Saint-Louis.

Les alertes seront diffusées via l’application Schnucks Rewards de l’épicier et les utilisateurs recevront des notifications push lorsqu’un nouvel envoi arrivera. Ces notifications alerteront également les acheteurs sur la source de la récolte et son heure de récolte, lorsque les informations seront disponibles, selon Foodshed.io, basé à Livingston, dans le Montana.

« Nous affinons la réponse à la question « Qu’est-ce qui est local ? » – en passant de combien de kilomètres à combien d’heures quelque chose a été récolté », a déclaré Rachel Wilson, directrice des fermes chez Foodshed.io, dans un communiqué. « En utilisant notre technologie en tandem avec Schnucks, nous sommes sur le point d’établir une nouvelle norme et de réduire le gaspillage alimentaire. »

Mike Tipton, vice-président des produits et des fleurs de Schnucks, a déclaré que l’épicier était fier de travailler avec les agriculteurs locaux. “Notre collaboration avec Foodshed.io renforce notre engagement à fournir les produits les plus frais à nos précieux clients”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « La nouvelle fonctionnalité de notre application mobile Schnucks Rewards renforce notre initiative « Fresh Produce Now ».

Le PDG de Foodshed.io, Dan Beckmann, a déclaré que son entreprise travaillait avec Schnucks depuis cinq ans et que l’épicier régional “a toujours proposé les produits les plus frais, et notre technologie permet aux clients de leurs applications mobiles d’en faire l’expérience de première main”.

Schnucks exploite 115 magasins dans le Missouri, l’Indiana, l’Illinois et le Wisconsin. L’épicier a ouvert son plus récent Schnucks Fresh à Oak Grove Village, Missouri, une bannière qui met l’accent sur les rayons de produits frais, de viande, de fruits de mer, de charcuterie et de boulangerie.

L’épicier avant-gardiste a ajouté un certain nombre de nouvelles innovations au cours de l’année écoulée, notamment le pilotage des « chariots intelligents » d’Instacart dans certains endroits à l’automne, le lancement de bars à salades alimentés par l’IA par l’intermédiaire de la société technologique suédoise Picadeli en mars et l’installation d’écrans de télévision d’épicerie dans ses magasins. sélectionner des emplacements.