La nouvelle technologie de recherche visuelle de la police n’a pas été évaluée pour ses impacts sur la vie privée

Photo: Rafael Ben-Ari/Oeil de caméléons/ 123rf

La police n’a pas évalué les impacts sur la vie privée du bras visuel de sa nouvelle technologie de recherche puissante.

Cette année, la police a déployé des systèmes de recherche textuelle et visuelle beaucoup plus rapides et plus étendus, de nouvelles façons de relier les informations et une nouvelle technologie de cartographie.

La police a déclaré avoir effectué une évaluation des impacts sur la vie privée (PIA) de SearchX, qui parcourt le texte dans ses trois principaux pools de données, mais pas pour le système de recherche d’images visuelles.

« Aucune PIA n’a été réalisée concernant l’application d’intelligence visuelle », a indiqué la police dans un communiqué.

« Il a été déterminé que, comme il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie et qu’elle utilise des informations existantes, aucune ÉFVP n’était nécessaire. »

Ils ont déclaré que SearchX n’était pas une nouvelle technologie, mais simplement « améliore et étend » les produits existants. Cependant, des déclarations antérieures ont souligné que ces systèmes étaient nouveaux pour la police néo-zélandaise.

RNZ a découvert grâce à une demande en vertu de la loi sur l’information officielle que SearchX avait été développé dans le cadre d’un programme de sécurité de 200 millions de dollars destiné à la police de première ligne, face aux récentes violences armées.

Les documents divulgués font référence à plusieurs reprises au besoin urgent pour la police de se doter de nouvelles capacités, d’analyses visuelles et de développer « un nouveau connecteur adapté aux besoins des renseignements ».

Il y avait « deux nouveaux produits dans le portefeuille d’applications NZP qui pourraient à l’avenir jouer un rôle d’analyse de l’intelligence visuelle. Plus précisément, ArcGIS Enterprise Server et BLANK d’Esri », indique une analyse de rentabilisation.

Esri ArcGIS est un outil de cartographie. C’était au cœur de l’expérience controversée du département de police de Los Angeles de 2011 à 2020 avec une « police prédictive » qui exploite des données pour cibler les points chauds de la criminalité.

La police néo-zélandaise a déclaré utiliser la cartographie géospatiale.

« Nous avons accès à ArcGIS pour cartographier les points chauds et analyser la criminalité et les événements.

« Dans certains cas, lorsque cela se produit, tout est basé sur les informations que nous extrayons de la NIA. [National Intelligence Application] ou à partir de cartes Open Source. Il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie ; il s’agit d’une plateforme centrale utilisée par de nombreuses agences.

« Nous sommes en mesure de fournir une représentation visuelle du crime commis dans une zone, mais elle n’est pas prédictive. »

La police a déclaré que SearchX n’était pas non plus un outil de police prédictive.

La demande d’information officielle de RNZ a révélé qu’IBM avait examiné les technologies de l’information et des communications (TIC) de la police il y a deux ans et avait constaté que la sécurité était « sous-optimale », que les processus critiques ne disposaient pas du service nécessaire pour fonctionner efficacement et qu’il y avait une confusion quant à la propriété des données et à qui en était responsable. qualité des données.

IBM a noté rouge huit des 15 catégories de TIC de la police : « les meilleures pratiques n’existent pas dans l’organisation » ou venaient juste d’être mises en place ; six étaient orange – existaient partiellement ; et un était vert.

La police a déclaré qu’il s’agissait de son examen technologique le plus récent.

« Il n’y a pas eu d’examen ultérieur de toutes les recommandations de 2021 après coup, mais plutôt une approche équilibrée a été adoptée pour prioriser les activités de risque et d’assurance par rapport aux avantages commerciaux à inclure dans le plan d’investissement à long terme de la police. »

Depuis lors, la police a créé une pratique d’architecture d’entreprise là où il n’y en avait pas, ainsi qu’un nouveau modèle opérationnel de TIC.

Ils ont pris « un certain nombre de mesures de sécurité pour protéger nos bases de données et nos processus », et ce travail se poursuit.