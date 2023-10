La nouvelle technologie de Google : comment le Pixel 8 se compare-t-il à l’iPhone 15 ?

Le lancement d’appareils d’Apple à l’automne suscite tout l’amour, mais Google veut que vous vous souveniez qu’il est là aussi – avec de nombreuses nouvelles technologies brillantes et des mises à niveau d’IA très impressionnantes bientôt disponibles sur un téléphone près de chez vous.

Décomposons tout ce que Google vient d’annoncer et voyons comment le Pixel 8 se compare au nouvel iPhone 15.

Au bâton 1 000

C’est le prix du Google Pixel 8 Pro (OK, c’est 999 $), soit 100 $ de plus que le modèle 7 haut de gamme. Pour un grand prix, il comprend la puce Tensor G3 de Google et un appareil photo assez performant pour rivaliser avec l’iPhone 15. Fonctionnalité intéressante : Zoom Enhance vous permet d’entrer et d’ajouter des détails après avoir pris la photo et que vous souhaitez zoomer sur une photo.

L’autre ajout aléatoire mais excellent est un capteur de température qui peut mesurer avec précision la chaleur ou le froid d’une surface, d’un objet et même de votre front.

Il est disponible en noir, porcelaine et bleu clair – expédition prévue le 12 octobre.

Et les non-Pro ?

Le Pixel 8 augmente également de 100 $. Il est plus rapide et légèrement plus petit que le 7 – et donne accès aux nouveaux outils de retouche photo AI de Google (avec le 8 Pro).

Éditeur magique utilise l’IA pour changer le décor d’une photo, supprimer les éléments gênants et même déplacer les gens.

utilise l’IA pour changer le décor d’une photo, supprimer les éléments gênants et même déplacer les gens. Meilleure prise est une photo de groupe qui change la donne. L’idée est que vous prenez plusieurs photos, puis vous pouvez choisir le meilleur visage pour chaque sujet et les fusionner en une seule image finale. Enfin, tout le monde a l’air bien !

est une photo de groupe qui change la donne. L’idée est que vous prenez plusieurs photos, puis vous pouvez choisir le meilleur visage pour chaque sujet et les fusionner en une seule image finale. Enfin, tout le monde a l’air bien ! Gomme magique audio atténue les sons gênants des pistes audio qui gâchent votre vidéo.

Le 8 coûte 699 $, ou 799 $ si vous achetez chez Verizon. Il est disponible en rose, noir et noisette et devrait également être expédié le 12 octobre.

Mises à jour jusqu’en 2030

Hé, au moins si vous dépensez tout l’argent, vous savez que votre téléphone fonctionnera pendant de nombreuses années. Google affirme que les 8 et 8 Pro bénéficient de sept ans de « mises à jour du système d’exploitation, de la sécurité et des fonctionnalités » pour les deux téléphones.

Comment se comparent-ils aux nouveaux iPhones ?

Pour la plupart des gens, cela dépend de l’écosystème que vous préférez. Si vous utilisez l’un ou l’autre depuis des années, vous savez exactement comment ils fonctionnent et êtes à l’aise avec le système d’exploitation.

Peut-être n’êtes-vous pas si fidèle à la marque. Comparons quelques spécifications, d’accord ? Nous nous en tiendrons aux modèles de base.

iPhone 15 contre Pixel 8

Coût: 799 $ à 1 099 $ (iPhone); 699 $ à 749 $ (pixels)

799 $ à 1 099 $ (iPhone); 699 $ à 749 $ (pixels) Écran: OLED 6,1″ avec 460 pixels par pouce (iPhone) ; OLED 6,2″ avec 428 pixels par pouce (Pixel)

OLED 6,1″ avec 460 pixels par pouce (iPhone) ; OLED 6,2″ avec 428 pixels par pouce (Pixel) RAM: 6 Go (iPhone); 8 Go (pixels)

6 Go (iPhone); 8 Go (pixels) Batterie: 3 349 mAh (iPhone) ; 4 575 mAh (pixels)

3 349 mAh (iPhone) ; 4 575 mAh (pixels) Caméras arrière : Appareil photo principal de 48 mégapixels, appareil photo ultra-large de 12 mégapixels (iPhone) ; Appareil photo principal de 50 mégapixels, ultra-large de 12 mégapixels

Appareil photo principal de 48 mégapixels, appareil photo ultra-large de 12 mégapixels (iPhone) ; Appareil photo principal de 50 mégapixels, ultra-large de 12 mégapixels Avant face à la caméra: Appareil photo principal de 12 mégapixels (iPhone) ; Appareil photo principal de 10,5 mégapixels (Pixel)

Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais rien qu’en termes de spécifications, les modèles Pixel sont totalement solides pour le prix. (Et oui, je dis cela en tant que passionné d’iPhone.)

Au-delà des téléphones, voici sur quoi Google travaille.

Plus d’autonomie, de meilleurs capteurs

La Pixel Watch 2 ressemble à l’original, mais l’intérieur a été considérablement amélioré. Le processeur Qualcomm Snapdragon W5 amélioré offre jusqu’à 24 heures d’autonomie, même avec l’affichage permanent activé.

Il est équipé de nouveaux capteurs de température cutanée et d’activité électrodermique pour indiquer votre niveau de stress, ainsi que de capteurs de fréquence cardiaque supplémentaires pour des lectures plus précises et un suivi automatique de l’entraînement.

Vous envisagez 349,99 $ pour la version GPS ou 399,99 $ pour la LTE. Choisissez parmi l’argent et le bleu, l’argent et le blanc, l’or et le noisette ou tout en noir.

Tu m’entends, Buds ?

Les Pixel Buds sont la réponse de Google aux AirPod. Les Buds Pro mis à niveau bénéficient d’options bleu clair et porcelaine pour correspondre aux nouveaux téléphones, ainsi que de mises à niveau audio pour un son « plus complet et plus clair ». Ils coûtent 199,99 $.

L’assistant devient plus intelligent

Nous ne serions pas en 2023 s’il n’y avait pas de discussions sur l’IA. Google Assistant bénéficiera d’une mise à niveau de Bard AI « dans les mois à venir ». Il se connectera à vos applications Google, comme Gmail, Drive et Calendrier, pour planifier des voyages, sous-titrer des photos, dresser des listes et retrouver la réservation de dîner que vous avez oubliée.

