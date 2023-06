La nouvelle tactique de Poutine est des chars télécommandés remplis d’explosifs pour faire exploser les troupes | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des soldats russes remplissent des chars d’explosifs et les conduisent à distance dans des tranchées ukrainiennes dans le but de faire exploser des soldats sur la ligne de front. De nouvelles séquences vidéo de Donetsk montrent un T-54 télécommandé chargé d’explosifs se dirigeant vers la tranchée ukrainienne cette semaine. Cela vient comme Kyiv a été contraint de suspendre sa contre-offensive dans le sud du pays au milieu de lourdes pertes de véhicules blindés occidentaux, selon le Wall Street Journal. Dans la vidéo alors que les Ukrainiens tentent de le repousser, le char suicide heurte une mine et ralentit. Un soldat ukrainien le frappe alors avec une roquette, faisant exploser le char dans une énorme boule de feu. Le réservoir rempli d’explosifs pouvait être vu exploser à quelques mètres de la ligne de front



La tactique a déjà été utilisée au moins deux fois par la Russie



C’est la première fois que la tactique est filmée Bien que le char ait été arrêté à environ 200 pieds des Ukrainiens, il est probable que l’énorme onde de pression de l’explosion a tué des soldats. Plus: Tendance

La Russie a utilisé cette tactique au moins deux fois auparavant, bien que ce soit la première fois que l’explosion soit filmée. A cette occasion, la chaîne de propagande russe « Romanov » affirme que Moscou a bourré le char de six tonnes d’explosifs avant de tenter de faire exploser des soldats ukrainiens en l’envoyant sur le territoire de Kiev à l’aide d’un pilote automatique. Des chars allemands Leopard-2A6 et américains BMP M2 Bradley détruits au combat dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine (Photo: EPA) Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir utilisé cette méthode de destruction potentiellement dévastatrice au moins une fois auparavant, déclarant samedi que ses soldats avaient emballé un MT-LB plein d’explosifs et l’avaient conduit aux forces de Kiev. Moscou a affirmé que cela avait entraîné des pertes importantes, mais cela n’est pas confirmé. Ils ont posté des images de soldats remplissant le réservoir d’explosifs avant de l’envoyer vers les troupes ukrainiennes. Vladimir Poutine a déclaré hier L’Ukraine a signé un accord de paix peu après son invasion en février de l’année dernière, mais l’a ensuite jeté sur le « tas d’ordures de l’histoire ». Le président russe a brandi un morceau de papier lors d’une réunion avec plusieurs dirigeants africains, affirmant qu’il s’agissait d’un document convenu par l’équipe de négociation de Kiev. Il a également affirmé que la contre-offensive avait échoué dans certaines parties de l’Ukraine la semaine dernière. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

