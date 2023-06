La nouvelle tablette Pixel de Google est parfaite pour les adeptes de la maison intelligente

Je suis sorti de ma timonerie habituelle et je me suis familiarisé avec la nouvelle tablette Pixel de Google ces derniers jours. C’est dans les magasins maintenant, et à partir de 499 $ pour le modèle de base 128 Go. Vous pouvez également choisir le modèle à 599 $ 256 Go, et à seulement 100 $ de plus, je pense que c’est une mise à niveau intéressante pour doubler votre capacité de stockage, en fonction de votre cas d’utilisation.

Cela fait des années que Google a déployé une nouvelle tablette, et en plus de la station de charge incluse et du mode Hub, la société n’a pas essayé de réinventer la roue. Vous ne trouverez pas d’accessoires orientés pro comme vous le faites sur l’iPad : pas de stylet, pas de clavier, et à part un étui assorti avec béquille, pas beaucoup d’accessoires conçus par Google.

Mais au cours de mes quelques jours de test, il semble que cela ait pu être intentionnel. Et il y a vraiment un type de consommateur que Google avait en tête pour ce produit, et si c’est vous, cette tablette peut en valoir le prix.

Ce qui est bon

Mode concentrateur, mode concentrateur, mode concentrateur. Si vous êtes un consommateur déjà impliqué dans l’écosystème de Google et que vous êtes intéressé par une gamme d’appareils domestiques intelligents compatibles avec Google Home, la tablette Pixel pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami.