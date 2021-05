La nouvelle tablette Lenovo Yoga Pad 13 '' dispose d'un port micro-HDMI pour que vous puissiez l'utiliser comme moniteur externe

La tablette Lenovo Yoga Pad Pro 13 ”nouvellement annoncée a une poignée – eh bien, elle sera probablement plus utilisée comme béquille. C’est la meilleure caractéristique de la ligne Yoga, permettant à la tablette d’être positionnée sous différents angles dans deux orientations différentes sans avoir besoin de matériel externe.











Lenovo Yoga Pad Pro 13 « avec une béquille intégrée

La partie épaisse où se trouve la béquille abrite également deux ports – il y a un port USB-C d’un côté et un port micro-HDMI de l’autre. Cela vous permet d’utiliser la tablette comme écran externe pour votre ordinateur portable ou Nintendo Switch, par exemple.







Le Yoga Pad Pro dispose d’un port micro-HMDI pour qu’il puisse agir comme un moniteur externe • Stylet en option

Et c’est aussi un écran stellaire, cela rendra la plupart des ordinateurs portables jaloux. Le panneau LCD LTPS 13 ”a une résolution de 2 160 x 1 350 px (16:10) avec une couverture sRGB à 100%, HDR10 et Dolby Vision. Il plafonne à 400 nits de luminosité.

La partie trapue abrite également des haut-parleurs puissants, quatre haut-parleurs JBL avec des chambres de 5 cm³, des amplis intelligents et un total de 9W de puissance (2x 2,5W et 2x 2W). Dolby Atmos est pris en charge.

Bien que vous puissiez connecter un commutateur au Yoga Pad Pro, la tablette est une machine de jeu assez puissante à part entière. Il dispose d’un chipset Snapdragon 870 associé à 8 Go de RAM LPDDR5 rapide et à 256 Go de stockage (UFS 3.0).







La tablette peut agir comme un écran externe • Son son est excellent grâce aux 4 haut-parleurs JBL

Il exécute ZUI 12.5 basé sur Android 11. Si vous êtes du genre artistique, vous pouvez obtenir le stylet en option qui peut détecter 4 096 niveaux de pression. La batterie de 10 200 mAh est suffisante pour plus de 12 heures de lecture vidéo ou pour 8 heures et demie de travail en mode d’affichage.

La connectivité filaire comprend un USB-C 3.1 avec prise en charge de Quick Charge 4, ainsi que le port micro-HDMI susmentionné. Du côté du sans fil, il y a le support Wi-Fi 6 (2×2 MIMO) et Bluetooth 5.2.

La tablette n’a qu’une seule caméra, un module 8MP à l’avant, qui est rejoint par un capteur 3D ToF qui peut être utilisé pour une reconnaissance faciale sécurisée.

L’arrière de l’appareil est recouvert d’Alcantara, la béquille est en acier inoxydable durable et peut pivoter à 180 °. L’ardoise pèse 830g.







Alcantara à l’arrière • Support en acier inoxydable usiné CNC

Les précommandes en Chine ont commencé aujourd’hui le Site de Lenovo, le prix est de 3300 CNY (515 $ / 420 €).

