La nouvelle tablette Fire Max 11 d’Amazon est la plus puissante à ce jour

Aujourd’hui, Amazon a dévoilé sa tablette la plus puissante de tous les temps, la Feu Max 11. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran tactile de 11 pouces avec une résolution de 2000×1200.

À la barre se trouve « un puissant processeur octa-core » de MediaTek (MTK8188J), aidé par 4 Go de RAM. Un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. Vous pouvez obtenir 64 Go ou 128 Go de stockage extensible et jusqu’à 14 heures d’autonomie sur une cellule de capacité inconnue. Le chargeur livré dans la boîte est de 9 W, ce qui prend plus de 4 heures pour charger complètement l’appareil. Il existe un adaptateur 15 W que vous pouvez acheter séparément, ce qui réduit cela à 3 heures et demie.

Il y a une paire de caméras de 8 MP, une à l’avant, une à l’arrière, et la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Deux haut-parleurs Dolby Atmos sont également de la partie. Le Fire Max 11 est maintenant en pré-commande à partir de 229 $, et il sera expédié le mois prochain, tout comme les accessoires : un étui à clavier attaché via des broches pogo et un stylet. Si vous voulez le pack complet, vous devrez débourser 329,99 $.

Ces prix sont pour la version avec publicités sur écran de verrouillage. Si vous ne voulez pas les voir, la tablette coûte 244,99 $ et le forfait complet coûte 344,99 $. Quelle que soit la version que vous achetez, vous bénéficiez d’un essai de trois mois de Microsoft 365 Personal (après 6,99 $ par mois), qui comprend Word, Excel, PowerPoint, 1 To de stockage en nuage, la continuité inter-appareils et la protection des données.