La nouvelle Surface Pro 9 est une mise à niveau plus importante qu’il n’y paraît

La Surface Pro 9 est là, mais vous seriez pardonné de penser que très peu de choses ont changé. Le nouveau 2-en-1 de Microsoft ressemble extrêmement à l’appareil de l’année dernière, les nouvelles couleurs de clavier étant la seule indication de quelque chose de nouveau.

Après l’introduction de mises à niveau aussi importantes avec la Surface Pro 8, il était raisonnable de s’attendre à une actualisation mineure du chipset cette année. Mais tandis que là sommes nouveaux processeurs, ils offrent plus d’améliorations que ce à quoi vous pourriez vous attendre sur la Surface Pro 9.

Ce n’est certainement pas un appareil que la plupart des propriétaires de Pro 8 devraient se précipiter pour acheter, mais il y a plusieurs raisons de le choisir par rapport au modèle 2021.

Armer pour la première fois

Les puces pour ordinateur portable basées sur le bras existent depuis quelques années, permettant des conceptions légères et une grande autonomie de la batterie. Mais Microsoft a hésité à les adopter pleinement jusqu’à présent : leur seule apparition était sur la Surface Pro X, un appareil qui avait du mal avec les performances et la compatibilité des applications.

Mais la société pense clairement que ces problèmes ont été résolus, car elle amène Arm à son produit phare 2 en 1 pour la première fois. On pense que le « SQ3 » de marque Microsoft est basé sur Snapdragon 8cx Gen 3 – la puce pour ordinateur portable la plus puissante de Qualcomm à ce jour.

Microsoft ne l’a pas dit explicitement, mais cela signifie presque certainement que la marque Surface Pro X ne sera plus.

Microsoft

Vous n’avez pas besoin pour acheter un modèle basé sur Arm de la Surface Pro 9 si vous ne le souhaitez pas. Les versions régulières d’Intel restent la valeur sûre, et les performances seront meilleures que l’an dernier.

Ici, vous avez le choix entre le Core i5-1245U ou le Core i7-1265U. Les deux sont des 12 dernierse-gamme gen – il n’y a pas 13eprocesseurs pour ordinateurs portables -gen disponibles pour le moment. Bien qu’il n’y ait toujours pas de GPU discret, les performances devraient être une fois de plus un atout majeur.

Les modèles Intel peuvent également être spécifiés un peu plus haut, avec jusqu’à 1 To de stockage et 32 ​​Go de RAM – tandis que la version SQ3 plafonne à 512 Go et 16 Go.

La 5G fait son entrée

L’une des principales caractéristiques du Snapdragon 8cx Gen 3 est la connectivité 5G. Cela signifie que les modèles alimentés par SQ3 seront le premier appareil principal Surface Pro à prendre en charge la 5G, y compris la prise en charge mmWave aux États-Unis. Cela pourrait considérablement améliorer la productivité en déplacement, même si vous aurez besoin d’une carte SIM de données distincte et d’être dans une zone couverte.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant de voir des modèles basés sur Arm décrits comme la «Surface Pro 9 avec 5G». C’est certainement un gros problème pour Microsoft.

Meilleure autonomie de la batterie (sur les modèles Arm)

L’amélioration de la durée de vie de la batterie est généralement l’un des principaux avantages du passage à un chipset basé sur Arm. Il semble que ce sera le cas sur le Pro 9, Microsoft revendiquant jusqu’à 19,5 heures « d’utilisation typique de l’appareil », contre 16 heures sur le Pro 8.

Si cela se traduit par une utilisation dans le monde réel, c’est une amélioration significative. Mais il n’y a pas de tels gains sur les modèles Intel, qui chutent en fait à un maximum de 15,5 heures. Malgré cela, une journée de travail complète devrait être à portée de main.

Ce qui n’a pas changé

Malgré le nombre de mises à niveau, la Surface Pro 9 semble être familière et rassurante, en particulier si vous choisissez un modèle Intel. Il a le même écran LCD 13 pouces, 2880 × 1920, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui peut s’ajuster automatiquement en fonction de ce que vous faites.

Ce dernier fonctionne en tandem avec la fonction de taux de rafraîchissement dynamique (DRR) de Windows 11, et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au système d’exploitation de Microsoft.

Cependant, certaines frustrations familières demeurent. Le Pro 9 utilise toujours Surface Connect pour le chargement, et les ports restent limités ailleurs. Il y a 2x USB-C et une prise audio 3,5 mm, mais toujours pas d’USB-A ou de HDMI. Les modèles Intel prennent en charge Thunderbolt 4, mais cela n’est pas inclus dans la version 5G.

Comme prévu, le couvercle du clavier est toujours vendu séparément. Avec un prix de départ de 999 $ / 1 099 £ ou 1 299,99 $ / 1 299 £ si vous voulez un modèle SQ3, la Surface Pro 9 peut facilement coûter plus cher que les ordinateurs portables phares.

Cela rend difficile à justifier pour beaucoup de gens, mais il ne fait aucun doute que le Pro 9 est une autre grande version pour Microsoft. Sera-ce le nouveau meilleur 2 en 1 que vous puissiez acheter ? Seul le temps nous le dira.

