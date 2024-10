La nouvelle supercar Lexus LFR brise la couverture sous sa forme légale

La version routière de la Lexus LFR, selon la rumeur, a été repérée sur la voie publique.

Cette homologation spéciale montre quelques différences clés par rapport à la voiture de course GT3 à moteur V8.

Les deux modèles sont une évolution du concept Toyota GR GT3 Coupé de 2022.

Le successeur tant attendu de la Lexus LFA, qui porterait selon la rumeur le badge LFR, a finalement fait ses débuts publics, cette fois sous une forme entièrement légale. Fraîchement sortie de son apparition en tant que prototype réservé à la course, cette version routière fait suite à des observations antérieures de la voiture de course GT3 déchirant les pistes à travers l’Allemagne et le Japon, nous donnant notre premier aperçu de ce que Lexus a préparé pour les rues.

Révisions subtiles, même agression

Alors que le prototype camouflé conserve la position agressive et les proportions de son frère de course GT3, plusieurs détails ont été retravaillés pour une utilisation sur route. À l’avant, nous voyons des prises d’air plus conventionnelles remplacer celles béantes axées sur la piste, et les canards sont atténués. Le capot arbore une bouche d’aération sensiblement plus petite, et ces ouïes d’aile autrefois menaçantes ? Disparu. C’est comme si Lexus avait décidé de reculer un peu sans perdre son attitude brute.

Basculez vers l’arrière et les choses deviennent encore plus intrigantes. L’aileron de course surdimensionné a été remplacé par un aileron fixe légèrement plus discret, mais toujours de grande taille, donnant à la voiture un look plus propre et plus raffiné. Sous les feux arrière, les entrées d’air redessinées respirent un peu plus subtilement, tandis que le diffuseur arrière a été remodelé pour accueillir quatre sorties d’échappement, un changement radical par rapport aux échappements latéraux de la version piste uniquement. Oh, et ce troisième feu stop massif ? Fini, remplacé par un support de plaque d’immatriculation plus adapté aux piétons.





La version routière de la Lexus LFR (ci-dessus) comparée à la voiture de course GT3 (ci-dessous).





Pedigree de course, potentiel de rue

Selon nos photographes espions, ce prototype est encore « loin d’être prêt pour la production ». Lexus a clairement plus de réglages à faire, et nous pouvons nous attendre à quelques changements supplémentaires à mesure que le développement se poursuit, y compris des ajustements aux graphiques LED, aux rétroviseurs latéraux et à la conception globale des fenêtres avant que la voiture de sport phare n’entre dans les rues.

La voiture de course, elle-même un développement du concept original Toyota GR GT3 Coupé de 2022, devrait être propulsée par un nouveau groupe motopropulseur V8 biturbo, conformément à la réglementation de la catégorie GT3.

La supercar routière de Lexus pourrait utiliser une version légèrement atténuée du même V8. Bien qu’il ne soit pas clair si le groupe motopropulseur sera électrifié, on peut supposer que le LFR se positionnera tout en haut de la chaîne alimentaire des Toyota GR et Lexus, en termes de performances absolues.

Pour l’instant, la version sport automobile devrait arriver sur la piste au début de 2026, et la LFR de route suivrait probablement plus tard la même année. Et quand il arrivera, attendez-vous à ce qu’il affronte des poids lourds comme la Ferrari 296 GTB, le nouveau Temerario de Lamborghini et le successeur électrifié de la 750S de McLaren.

Baldauf