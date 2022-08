La nouvelle super Terre est 4 fois plus lourde que notre planète et une année passe en 10,8 jours

La NASA a découvert une nouvelle Super Terre qui fait quatre fois la masse de notre planète et située à 37 années-lumière de nous. Ross 508b « entre et sort de la zone habitable de son étoile » selon la NASA et un an ne prend que 10,8 jours. La Super Terre orbite autour d’une étoile de type M, tout comme notre Terre orbite autour du Soleil. L’étoile de type M est la plus commune de son genre. Il est beaucoup plus rouge, plus froid et plus sombre que notre Soleil.

Alerte découverte !

Une exoplanète récemment découverte entre et sort de la zone habitable de son étoile. C’est à 37 années-lumière de la Terre et environ quatre fois la masse de notre planète, faisant de Ross 508b une super-Terre. Un an là-bas, une orbite, ne prend que 10,8 jours ! https://t.co/qmEDhIuS3A pic.twitter.com/MW7Cap45If – Exoplanètes de la NASA (@NASAExoplanets) 3 août 2022

L’exoplanète Ross 508b pourrait retenir l’eau à sa surface. Cela le rendra crucial pour les futures observations concernant la possibilité de vie sur des planètes qui orbitent autour d’étoiles naines M de faible masse comme celle sur laquelle elle orbite.

Les étoiles naines rouges sont abondantes dans le voisinage de notre système solaire et forment les trois quarts des étoiles de notre galaxie. À ce titre, la NASA les trouve d’excellentes cibles pour rechercher des exoplanètes dans notre voisinage cosmique.

L’encyclopédie exoplanétaire de la NASA répertorie 5069 découvertes confirmées, 8833 candidats et 3797 systèmes planétaires.

En 2020, une autre Super Terre aussi intéressante a été découverte. Les astronomes de l’Université de Canterbury sont tombés sur une planète jusque-là inconnue qui est parmi les rares à avoir une taille et une masse similaires à celles de la Terre. Il a une étoile hôte qui représente environ 10% de la masse du Soleil. La planète Super Earth a une masse quelque part entre celle de la Terre et de Neptune et orbiterait à un endroit entre Vénus et la Terre à partir de l’étoile mère. Son étoile hôte est plus petite, ce qui signifie que les années sur la Super Terre sont plus longues – une année dure environ 617 jours.

Le Dr Herrera Martin, l’auteur principal de l’article, a décrit la découverte de la planète comme incroyablement rare. « Pour avoir une idée de la rareté de la détection, le temps qu’il a fallu pour observer le grossissement dû à l’étoile hôte était d’environ cinq jours, alors que la planète n’a été détectée que lors d’une petite distorsion de cinq heures. Après avoir confirmé que cela était bien causé par un autre “corps” différent de l’étoile, et non par une erreur instrumentale, nous avons procédé à l’obtention des caractéristiques du système étoile-planète”, a-t-il déclaré.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici