La nouvelle suite AirPods Hearing Health d’Apple va-t-elle perturber le marché des aides auditives ?

Apple est-il sur le point de transformer le marché des aides auditives OTC ?

Lors de son très attendu événement « Glowtime » organisé le mois dernier au siège de la société à Cupertino, en Californie, Apple annoncé plusieurs fonctionnalités de santé auditive pour les AirPods Pro 2. Décrivant sa dernière innovation dans un communiqué de presse d’entreprise comme une « expérience de santé auditive tout-en-un », le géant de la technologie innove sans aucun doute en matière de maillage de niveaux relativement élevés. mettre fin aux dispositifs médicaux portables et à l’électronique grand public.

Premièrement, lors du couplage des AirPods Pro 2 avec un iPhone ou un iPad compatible, les utilisateurs pourront passer un test auditif standard de l’industrie et scientifiquement validé leur permettant de vérifier leur santé auditive en quelques minutes. À la fin du test, les utilisateurs reçoivent un profil auditif personnalisé pour les AirPods Pro qui sera stocké dans l’application Santé mais pourra également être partagé avec des audiologistes.

Ces données personnalisées du test auditif peuvent ensuite être utilisées pour transformer les AirPods Pro 2 en une aide auditive de qualité clinique fournissant une amplification personnalisée pour une multitude de scénarios différents, notamment les conversations en face à face, les appels téléphoniques, les films, les jeux et la musique. . Les nouvelles fonctionnalités de santé auditive devraient être déployées cet automne dans le cadre de la mise à jour logicielle iOS 18.

Les nouvelles fonctionnalités de santé auditive d’Apple ne sont indiquées que pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée, plutôt que pour celles qui se situent à l’extrémité la plus sévère du spectre. Cependant, cette technologie, et la façon dont elle a été présentée de manière soignée et accessible, promet de véritablement démocratiser la santé auditive en mettant une aide auditive personnalisée de qualité clinique directement entre les mains ou, plus précisément, dans les oreilles du consommateur. marché de masse.

Cette innovation peut également être considérée dans le contexte du deuxième anniversaire prochain du feu vert de la Food and Drug Administration des États-Unis à la vente d’appareils auditifs en vente libre sans prescription médicale pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée. UN Etude 2017 prédit que d’ici 2060, la perte auditive affectera probablement 73,5 millions de personnes âgées de 20 ans et plus rien qu’aux États-Unis.

Une option d’entrée de gamme

Le Dr Katie Keese est directrice de l’audiologie chez Jabra Hearing, qui appartient au géant danois de l’industrie des aides auditives GN.

« Depuis un certain temps, des rumeurs circulent selon lesquelles Apple entrerait dans le secteur des aides auditives et je suis ravie qu’ils soient là », a-t-elle déclaré lors d’une interview.

«Lorsque ces grandes entreprises s’impliquent, cela peut faire énormément pour sensibiliser des personnes qui n’auraient peut-être jamais pensé à leur santé auditive. Je pense que les AirPod se révéleront presque comme une option d’aide auditive passerelle. Bientôt, des millions de personnes qui autrement n’auraient jamais mis les pieds dans un cabinet d’audiologiste auront accès à une fonctionnalité qui leur permettra de tester leur audition.

C’est un point de vue partagé par Blake Cadwell, PDG du marché en ligne des aides auditives Soundly, qui souligne la visibilité que l’entrée d’Apple sur le marché apportera à ce domaine des soins de santé.

«Pour de nombreuses personnes, les AirPod seront un bon avant-goût de ce qu’est réellement l’amplification auditive», déclare Cadwell.

« En tant qu’utilisateur d’aides auditives moi-même, je me souviens du changement d’état d’esprit que j’ai eu après avoir expérimenté l’amplification pour la première fois. Soudain, j’ai compris ce qui me manquait. Pour les personnes au tout début de leur parcours de perte auditive qui pourraient avoir juste cette chose qu’elles trouvent difficile comme regarder la télévision, je pense que cela leur fait gagner du temps avant d’explorer d’autres options. La santé auditive accessible sera désormais dans les poches d’un plus grand nombre de personnes que jamais. C’est un grand moment de maturité pour la catégorie.

Cependant, Cadwell n’est toujours pas convaincu que les AirPod deviendront bientôt des solutions omniprésentes pour la perte auditive.

«Je pense toujours que les barrières sociales liées au port des AirPod lors d’une réunion de travail ou d’un dîner entre amis sont relativement élevées», déclare Cadwell.

« Il est irréaliste de penser que la plupart des gens commenceront simplement à porter continuellement leurs AirPod au cours de leur journée. »

Petit est beau

Il ne s’agit pas simplement de confondre son interlocuteur quant à savoir si vous l’écoutez réellement ou simplement votre podcast préféré.

C’est également dû au fait qu’il y a eu un grand changement dans l’industrie des aides auditives, tant d’un point de vue technologique que marketing, vers de minuscules appareils pratiquement invisibles qui peuvent passer inaperçus aux yeux des autres tout en conférant à celui qui les porte des capacités auditives avancées.

Cela peut peut-être être mieux vu, ou non, selon le cas, dans la campagne The New Norm de GN Hearing du début de cette année, qui met en avant le design fin et l’ultra-portabilité des aides auditives d’aujourd’hui. La campagne présente une série de photos prises par Gala Ricote, photographe et porteuse d’appareils auditifs basée à Los Angeles, dont certaines nécessitent un certain degré de plissement des yeux et de torsion de la tête pour même repérer l’appareil auditif.

Une photo de la campagne GN Hearing The New Norm Photo du groupe GN sur Unsplash

C’est une perspective bien reconnue par Keese, dont la propre société, Jabra Hearing, a lancé le Jabra Enhance Select 500. aide auditive en mai de cette année – c’est le plus petit modèle en vente libre à ce jour.

« Aujourd’hui, il existe une nette tendance à rendre les aides auditives plus petites et plus élégantes tout en intégrant autant de technologie que possible dans un petit appareil », explique Keese.

« Malheureusement, les appareils auditifs ont toujours fait l’objet d’une stigmatisation qui, selon les gens, les identifie comme ayant besoin d’aide. Le marché OTC contribue à briser cette stigmatisation en faisant en sorte que les choses ressemblent davantage à un style d’écouteur ou à un dispositif contour d’oreille.

Quelle que soit la traction à long terme apportée par l’entrée récente d’Apple sur le marché, une autre caractéristique du marché en développement rapide des aides auditives OTC mérite certainement d’être mentionnée. L’ensemble de ce secteur des technologies d’assistance est un triomphe de la conception universelle. Les principaux fabricants d’aides auditives comme Sonova et WS Audiology rachètent ou s’associent à des géants de l’audio tels que Sennheiser et Sony respectivement pour produire des offres OTC reconnaissables.

D’autres secteurs des technologies d’assistance feraient bien de suivre cet exemple. Imaginez si la prochaine génération d’ingénieurs en lunettes pour malvoyants pouvait collaborer avec l’équipe Vision Pro d’Apple ou avec ceux qui fournissent les casques Meta’s Quest. Et si ceux qui conçoivent des exosquelettes robotiques pour les personnes à mobilité réduite pouvaient travailler directement aux côtés de ceux qui s’approchent de ces mêmes dispositifs pour leurs applications industrielles et militaires ? De cette manière, l’incursion d’Apple sur le marché des aides auditives pourrait s’avérer être un modèle précieux pour l’intégration du type de technologie d’assistance dont chacun pourrait avoir besoin un jour.