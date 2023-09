La nouvelle stratégie ukrainienne commence à porter ses fruits

Ces frappes constituent un élément crucial de la dégradation des capacités militaires russes, obligeant notamment au redéploiement des radars de défense aérienne et d’autres systèmes. Dans le même temps, la campagne naissante de frappes stratégiques en Ukraine poursuit des objectifs politiques. Ces frappes remontent le moral des Ukrainiens et montrent aux amis de l’Ukraine qu’elle veut vraiment gagner la guerre.

La semaine dernière, l’Ukraine a entrepris une série coordonnée de frappes à longue portée contre des cibles en Russie et en Crimée occupée. Ces attaques témoignent d’attaques ukrainiennes évolutives et de plus en plus sophistiquées au plus profond du cœur de son ennemi.

Et ils visent à influencer l’opinion publique russe. En tant que président Volodymyr Zelensky décrit après une récente attaque de drone À propos de Moscou, « progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste ».

À partir de la mi-2022, l’Ukraine a reçu des lance-roquettes à longue portée du système de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS). Ceux-ci ont été, et sont toujours, utilisés pour détruire les installations de communication russes critiques, le quartier général de l’armée russe et les installations cruciales de stockage de carburant et de munitions.

Des ouvriers nettoient une partie d’un gratte-ciel endommagé dans le quartier des affaires de Moscou après une attaque de drone signalée le mois dernier. Crédit: PA

Mais cette nouvelle arme a également contraint l’Ukraine à développer ses capacités institutionnelles en matière d’identification d’objectifs à longue portée, de planification et d’évaluation des dégâts de combat. Cela a soutenu les développements plus récents de sa capacité de frappe à longue portée.

Il est important de noter que lorsque les HIMARS ont été introduits, ils ont eu un effet psychologique sur les Russes. Une plus grande partie des forces d’invasion russes était menacée d’attaque par des roquettes à plus longue portée. Les Russes ont dû rapidement adapter et disperser leur système logistique déjà fragile. Les Ukrainiens ont observé cette perturbation physique et psychologique systémique et se sont demandés : « Et si nous pouvions frapper encore plus loin sur des cibles politiques et militaires plus importantes ? »