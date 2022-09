La nouvelle stratégie quinquennale de la Colombie-Britannique en matière de soins de santé promet de faire tomber les barrières et d’étendre les pouvoirs – Kelowna Capital News

Au cours de la prochaine année, la Colombie-Britannique affirme que les pharmaciens prescriront certains médicaments, que les premiers intervenants effectueront davantage de tâches médicales et que les facultés de médecine auront des dizaines de places supplémentaires à offrir aux futurs étudiants.

Les trois promesses font partie des 70 actions que la province a annoncées jeudi (29 septembre) avec la publication de sa stratégie quinquennale sur les ressources humaines en santé. La stratégie vise à remédier à la pénurie de travailleurs de la santé en élargissant les rôles et les responsabilités dans certains domaines et en éliminant les obstacles dans d’autres.

Les pharmaciens prescriront des médicaments d’ici le printemps 2023

Les pharmaciens, par exemple, joueront bientôt un rôle beaucoup plus important dans les soins de santé. À compter du 14 octobre, les 6 500 pharmaciens de la Colombie-Britannique auront le pouvoir de renouveler une plus large gamme de médicaments et d’administrer un plus grand nombre de médicaments. Le plus grand changement viendra cependant au printemps prochain, lorsque les pharmaciens seront autorisés à prescrire des médicaments pour des problèmes courants comme l’acné, les allergies et les infections des voies urinaires, ainsi que des contraceptifs.

Cela sera limité aux quelque un million de personnes qui n’ont pas de médecin de famille, selon la province.

Les premiers intervenants assumeront également davantage de tâches pour déplacer le fardeau des salles d’urgence. La province affirme que les ambulanciers paramédicaux seront formés pour rétablir ou maintenir la respiration d’un patient, lui fournir des analgésiques et offrir d’autres moyens de survie. D’autres premiers intervenants, comme les pompiers, pourront tester la tension artérielle et la glycémie des patients, administrer de l’épinéphrine et aider à préparer les patients pour le transport.

L’UBC ajoutera 128 nouvelles places dans les facultés de médecine

Dans le même temps, la province dit qu’elle prévoit d’augmenter le nombre de personnes entrant sur le marché du travail. La Faculté de médecine de l’UBC ajoutera 40 nouvelles places annuelles de premier cycle et 40 nouvelles places annuelles de troisième cycle sur ses quatre sites différents à partir de l’automne 2023. Elle ajoutera également 48 nouveaux postes de résidence annuels d’ici l’automne 2028.

Les plans d’ouverture d’une deuxième école de médecine à l’Université Simon Fraser sont également en cours, bien que retardés d’au moins plusieurs années. La province avait initialement déclaré que les choses seraient opérationnelles d’ici l’automne 2024, mais dit maintenant que ce sera probablement l’automne 2026.

La province affirme que les facultés de médecine de la Colombie-Britannique se sont également engagées à réduire les obstacles auxquels se heurtent les quelques milliers de diplômés internationaux en médecine qui vivent actuellement ici et qui sont incapables d’exercer. Des annonces à ce sujet sont attendues dans les mois à venir.

Plus à venir.

