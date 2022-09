Pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, Samsung a annoncé sa stratégie de durabilité environnementale, détaillant ses plans pour réduire son impact environnemental dans le but ultime d’atteindre zéro émission nette directe et indirecte d’ici 2050. La société utilisera ses technologies innovantes pour mettre en œuvre durabilité tout au long de son processus de production, du cycle de vie du produit et plus encore.

À partir de cette année, Samsung accélérera ses efforts pour créer un avenir durable. En outre, Samsung maximisera la circulation des ressources et développera des technologies pour aider à réduire la pollution et les émissions, rapprochant ainsi la vision d’un avenir plus propre et plus durable de la concrétisation.

Pour en savoir plus sur les efforts de Samsung pour créer une planète durable pour les générations futures, consultez l’infographie ci-dessous.