La nouvelle stratégie antiterroriste de Biden limite l’utilisation des drones

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a officiellement publié vendredi de nouvelles directives limitant l’utilisation de drones armés en dehors des zones de guerre dans le cadre d’une nouvelle stratégie antiterroriste qui accorde une plus grande priorité à la protection des vies civiles.

Les nouvelles politiques nécessitent l’approbation présidentielle avant qu’un terroriste présumé ne soit ajouté à la liste des cibles du gouvernement américain pour une action meurtrière potentielle, y compris des frappes de drones et des raids d’opérations spéciales, selon un haut responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des mémorandums classifiés.

Les nouvelles directives ramènent les politiques américaines là où elles étaient à la fin de l’administration Obama, et elles renversent les règles plus permissives de l’ancien président Donald Trump qui laissaient aux fonctionnaires de niveau inférieur plus de latitude lors du lancement de frappes meurtrières.

Biden avait imposé des restrictions temporaires à l’armée américaine et à la communauté du renseignement exigeant l’approbation présidentielle pour des actions meurtrières en dehors des zones de guerre lorsqu’il a pris ses fonctions. Les nouvelles politiques et stratégie, qui ont résulté d’un examen qui a commencé peu après le jour de l’investiture l’an dernier, officialisent la directive. La stratégie nécessiterait qu’un président ultérieur cherche à annuler la nouvelle action afin d’annuler la directive de Biden.

“Les directives officielles du président Biden en matière de lutte contre le terrorisme incitent son administration à faire preuve de discernement et d’agilité dans la protection des Américains contre l’évolution des défis terroristes mondiaux”, a déclaré la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison Blanche, Liz Sherwood-Randall, dans un communiqué.

Les directives du président sur l’utilisation d’actions meurtrières et d’opérations de capture en dehors des zones d’hostilités actives “exigent que les opérations antiterroristes américaines respectent les normes les plus élevées de précision et de rigueur, y compris pour identifier les cibles appropriées et minimiser les pertes civiles”, a-t-elle déclaré.

La directive intervient un jour après que les forces américaines ont tué jeudi trois hauts dirigeants de l’État islamique lors de deux opérations militaires distinctes en Syrie, dont un rare raid terrestre dans une partie du nord-est contrôlée par le régime syrien, ont déclaré des responsables américains. Selon les directives de Biden, cependant, la Syrie est considérée comme une zone de conflit où l’approbation présidentielle spécifique n’est pas nécessairement requise.

Les frappes en Afghanistan, où les États-Unis ont tué en août le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri sous la direction de Biden, nécessiteraient l’approbation présidentielle.

Le changement de politique a été signalé pour la première fois par le New York Times.

Zeke Miller, l’Associated Press