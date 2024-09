La nouvelle statue de la reine Elizabeth II et du prince Philip suscite des critiques en ligne : « Retirez-la »

Une nouvelle statue dévoilée en l’honneur de la reine Elizabeth II suscite désormais des critiques en ligne pour sa représentation de la défunte monarque.

La statue en bronze d’Elizabeth, décédée en 2022 à l’âge de 96 ans, a été dévoilée le 6 septembre dans les jardins du château d’Antrim à Antrim et Newtownabbey, en Irlande du Nord.

La statue a été placée à côté d’une statue déjà existante du prince Philip, l’époux de la reine pendant plus de 70 ans, décédé en 2021 à l’âge de 99 ans.

La statue, qui présente également deux corgis, symboles des animaux de compagnie bien-aimés de la reine, a été réalisée par un artiste local, Anto Brennan, qui a été mandaté par le conseil municipal d’Antrim et de Newtownabbey.

Selon une description sur le site Internet du conseil, la statue « capture Sa Majesté dans une pose digne, reflétant sa grâce, sa constance et son dévouement de toute une vie au service public. La sculpture se dresse à côté de la statue de son époux bien-aimé, le prince Philip, soulignant leur présence unie tout au long de leur vie remarquable. »

Une statue de la défunte reine Elizabeth II et du prince Philip a été dévoilée dans les jardins du château d’Antrim le 6 septembre 2024. Conseil municipal d’Antrim et de Newtownabbey

Après l’inauguration de la statue, les commentateurs en ligne n’ont pas tardé à critiquer la représentation de la défunte reine, que l’on voit vêtue d’une jupe et de bottes, avec un foulard autour de la tête et un sac à main sur les bras.

La statue de Philippe montre le défunt prince vêtu d’un costume et d’une cravate.

« À mon avis, la sculpture ne ressemble en rien à la reine Elizabeth. Ce n’est pas du tout beau, malheureusement », a écrit un commentateur sur le site du conseil. Publication Facebook montrant la nouvelle statue.

« Plus une insulte qu’un trahison[i] »Mais, pour être tout à fait honnête, ça a l’air absolument horrible », a écrit un autre.

« Pourquoi est-il en costume et elle avec un foulard sur la tête et des bottes en caoutchouc ? Pourquoi ? Sac à main[s] « Tout est faux aussi. Quelle inadéquation », a écrit un autre commentateur.

La reine Elizabeth II et le prince Philip célèbrent leurs noces de diamant. Tim Graham/Getty Images

Dans une déclaration à ABC News, un porte-parole du conseil municipal d’Antrim et de Newtownabbey a déclaré que les visiteurs en personne de la statue ont « chaleureusement accueilli » la représentation.

« Le Conseil est ravi de la réaction généralement positive à la nouvelle sculpture de la reine Elizabeth II dans les jardins du château d’Antrim », a déclaré le porte-parole. « Il reconnaît que l’art peut parfois susciter des opinions diverses, mais il est important de souligner que la sculpture a été chaleureusement accueillie par la plupart de ceux qui l’ont vue en personne. La statue capture magnifiquement la grâce et la constance de Sa Majesté, se présentant comme un hommage approprié à sa vie et à son règne extraordinaires. »

Le communiqué poursuit : « Le Conseil est particulièrement satisfait de la façon dont la sculpture complète son environnement, située à côté de la statue du prince Philip, duc d’Édimbourg, et accompagnée de deux corgis fabriqués avec amour. Cet arrangement réfléchi a trouvé un fort écho auprès des visiteurs, qui apprécient la touche personnelle qu’il apporte au mémorial, au sein des jardins. Bien que les médias sociaux puissent amplifier certains points de vue négatifs, le Conseil encourage tout le monde à visiter les jardins du château d’Antrim et à découvrir la sculpture de première main. »

« La sculpture constitue un hommage durable à l’héritage remarquable de Sa Majesté, et le Conseil est fier de l’avoir dans le paysage culturel de la communauté. Les sentiments positifs partagés par la majorité des résidents et des visiteurs reflètent le succès de la sculpture en honorant la mémoire de la reine Elizabeth II et son impact durable sur la nation », conclut le communiqué.

La statue de la défunte reine n’est pas la première représentation artistique d’un membre de la famille royale britannique à recevoir des critiques.

Plus tôt cette année, les portraits du roi Charles III et de Kate, la princesse de Galles, ont été critiqués après leur dévoilement.

Le portrait de Kate, commandé par le magazine Tatler, a été critiqué pour ne pas ressembler à la princesse, tandis que le portrait de Charles, pour lequel le roi a posé, a été critiqué pour les choix artistiques controversés de l’artiste, comme l’utilisation de la couleur rouge.