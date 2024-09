La nouvelle statue de la reine Elizabeth, dévoilée à côté de celle du prince Philip, est qualifiée d’«offensive» : «Cela semble tout à fait ridicule» | Actualités du monde

Une nouvelle statue de bronze dévoilée en l’honneur de la défunte reine Elizabeth II a suscité des critiques car beaucoup pensent qu’elle ne ressemble en rien à la monarque. La statue a été dévoilée le 6 septembre dans les jardins du château d’Antrim à Antrim et à Newtownabbey, en Irlande du Nord, et placée à côté d’une statue déjà existante du prince Philip. Philip et Elizabeth ont été mariés pendant plus de 70 ans. Alors que Philip est décédé à l’âge de 99 ans en 2021, Elizabeth est décédée à 96 ans en 2022.

La nouvelle statue de la reine Elizabeth, dévoilée à côté de celle du prince Philip, qualifiée d’«offensive» (Antrim and Newtownabbey Borough/Facebook)