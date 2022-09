Une nouvelle station-service et un dépanneur plus grands pourraient remplacer la station BP près du centre-ville après que le conseil municipal de Woodstock a approuvé un nouvel accord de développement lors de sa réunion de mardi.

L’accord comprend des remboursements allant jusqu’à 925 000 $ pour le développement grâce au financement par augmentation d’impôt de la ville, ou TIF, district, a déclaré le directeur du développement économique, Garrett Anderson. Le budget global du projet devrait s’élever à 3,5 millions de dollars, selon les documents de la ville.

Le projet comprendrait la démolition du bâtiment actuel de BP à Country Club Road et Route 47, et la construction d’un nouveau, ainsi que la réparation d’une route à proximité.

Bien que le conseil ait approuvé l’accord, deux membres s’y sont opposés en raison de certains aspects de l’entreprise qui pourraient être inclus, notamment la vente d’alcool et les jeux vidéo.

L’accord demande à Graham Enterprises Inc., propriétaire du BP, de démolir l’entreprise actuelle et de construire un magasin plus grand qui s’étendra sur environ 6 000 pieds carrés, selon les documents de la ville. Il pourrait inclure un restaurant avec service au volant à une extrémité.

L’accord de développement jette les bases d’un futur projet, mais des plans de construction et des licences de la ville et de l’État seront nécessaires avant que quoi que ce soit puisse être fait, a déclaré Anderson. Le plan prévoit que la construction commencera en juillet 2023, à condition que toutes les approbations soient faites.

La nouvelle station utilisera toujours le gaz BP, mais le dépanneur sera un TRIO, a déclaré Anderson jeudi.

Alors que la nouvelle entreprise serait classée comme un « relais routier » selon la définition de l’État, la directrice du développement commercial, Danielle Gulli, a déclaré qu’elle n’était pas destinée à être un lieu de repos pour les camions pendant la nuit. Le plan n’inclut pas les douches ou autres équipements généralement inclus dans un relais routier.

Cependant, la définition du relais routier signifie qu’il peut avoir des jeux de hasard vidéo, ce que l’entreprise prévoit de poursuivre. Il vendra également de l’alcool, qui devra être approuvé par la ville.

Ce sont des aspects avec lesquels Lisa Lohmeyer, membre du conseil, a contesté. Elle a voté contre l’accord avec le membre du conseil Tom Nierman.

“Il s’agit d’un carrefour privilégié dans notre communauté”, a déclaré Lohmeyer. “Pour le moment, je ne trouve pas que cela soit digne des incitations de la ville.”

Bien que la construction de la nouvelle installation ne soit pas éligible au remboursement du TIF, la démolition, le lavage de voiture potentiel, l’enlèvement des réservoirs de gaz actuels et la reconstruction de la route à proximité sont tous éligibles, selon les conditions matérielles de la ville.

Pour la reconstruction de la route, Graham pourrait demander jusqu’à 800 000 $ de remboursement, et la démolition du bâtiment pourrait être éligible jusqu’à 125 000 $, a déclaré Anderson. L’argent pour le remboursement proviendrait des nouvelles recettes de l’impôt foncier générées dans le district TIF.

Un TIF est un outil financier utilisé par les gouvernements pour aider à financer divers projets de réaménagement en affectant les recettes de l’impôt foncier nouvellement créées dans le district à des projets de réaménagement et d’amélioration.

Le site près de BP sur la route 47 et le chemin Country Club à Woodstock, photographié le jeudi 27 mai 2021. (Sam Lounsberry)

L’entreprise pourra également profiter des avantages de la zone d’entreprise de la ville, selon des documents.

Nierman était d’accord avec Lohmeyer et a déclaré qu’il s’inquiétait également du stationnement des camions dans le centre-ville.

“Je pense juste que ce n’est pas ce à quoi nous cherchons à ressembler”, a déclaré Nierman.

Le maire Mike Turner a déclaré lors de la réunion de mardi qu’il était initialement contre le projet, mais après avoir rencontré le développeur et vu leurs présentations, il est devenu plus ouvert d’esprit.

Il a déclaré que le coin où l’entreprise se poursuivrait était “peu attrayant depuis longtemps”.

“Je pense que les préoccupations sont … justifiables et compréhensibles”, a déclaré Turner. “Cela a le potentiel d’être enfin un catalyseur pour une certaine amélioration de ce qui n’était qu’un morceau de route peu attrayant à Woodstock.”

Des pompes diesel devraient être placées à l’arrière de la propriété et les promoteurs espèrent éventuellement ajouter un lave-auto plus tard, selon le matériel. On s’attend à ce que la station puisse avoir 20 stations de pompage au total entre le diesel et le carburant ordinaire, a déclaré Anderson.

Une route coupée près du BP sera également entretenue par Graham dans le cadre de l’accord, a déclaré Anderson.

Le membre du Conseil, Bob Seegers, a déclaré qu’il n’était pas non plus initialement favorable au projet, mais a déclaré qu’il aimait ce que l’entreprise avait construit dans le passé. Faisant écho à des pensées similaires à Turner, il a ajouté qu’il craignait que si la ville n’acceptait pas l’accord, la propriété pourrait rester anéantie pendant des années.

Darrin Flynn, membre du Conseil, a déclaré qu’il espérait que le projet stimulerait d’autres développements dans la région. L’entreprise est actuellement entourée de quelques emplacements vacants.

Le nouveau développement pourrait servir de point d’ancrage à d’autres projets dans la région, a déclaré John Graham, propriétaire de l’entreprise qui cherche à développer le site.

“Je suis optimiste qu’il y aura beaucoup d’opportunités de développement”, a déclaré Graham. “Nous allons mettre ça [gas station] ici, et nous adopterons et encouragerons davantage de développement.