«Vous me devez une maison!» Streep, trois fois lauréate d’un Oscar, grogna, les yeux brillants, alors qu’elle déchirait son blazer et se jetait sur l’ingénue de 24 ans.

Pourtant, c’est son premier rôle au cinéma, il se trouve que c’est le rôle principal, et ses co-stars – y compris Streep, James Corden et Nicole Kidman en tant qu’acteurs narcissiques de Broadway qui parachutent pour aider son personnage – sont des noms qu’elle admire depuis longtemps.

Il a fallu à Murphy une seule réunion pour décider que Pellman était son Emma.

«J’ai regardé son enregistrement et je savais», a-t-il dit. «Elle avait ce mélange d’âme, de courage et d’esprit – et ce sourire incroyable.

Pellman, récemment diplômée de l’Université du Michigan, occupait trois emplois alors qu’elle allait ouvrir des appels à New York, lorsqu’elle a entendu parler de la recherche à l’échelle nationale pour jouer le rôle. «C’était comme un long coup», dit-elle. Mais Pellman, en tant que femme queer elle-même, s’est connectée à l’optimisme et à la détermination d’Emma lorsqu’elle a vu la pièce à Broadway avec Caitlin Kinnunen dans le rôle.

Elle ne savait que peu de temps avant sa rencontre avec Murphy que Ariana DeBose, qui joue la petite amie d’Emma, ​​Alyssa Green, serait la seule autre actrice là-bas. «J’ai vu le nom d’Ariana sur la feuille d’appel, et j’ai paniqué parce que c’est quelqu’un que j’ai admiré toute ma carrière», a-t-elle déclaré.

Mais Murphy a dit que si Pellman était nerveux, elle ne l’a pas laissé entendre. «Dès que Jo Ellen a parlé de sa vie, elle n’avait même pas besoin de lire», a-t-il déclaré. «Elle a parlé de façon très émouvante d’être une femme queer et d’avoir une mère célibataire gay qui l’a élevée. Je me souviens qu’elle est sortie et je me suis dit: ‘Dieu merci, c’est fini – nous avons retrouvé notre fille.’ «

Pellman était moins sûr. Mais elle a eu un indice lors de son entretien. «Il nous a embrassés à la fin de l’audition», a-t-elle déclaré. «Quand cela arrive-t-il? Un câlin de Ryan Murphy? C’est énorme! »

Quand Murphy a appelé le lendemain pour dire à Pellman qu’elle avait décroché son rôle de rêve, elle parcourait les manteaux dans une friperie à Bushwick. La première personne qu’elle a appelée était sa mère. Ou, plutôt, essayé.