La nouvelle star de Strictly, Nikita, jette son dévolu sur la soeur de la star de l’émission

STRICTEMENT Come Dancing professionnel Nikita Kuzmin semble avoir fait un échange de sœur alors qu’il jette son dévolu sur le frère d’une ancienne star.

Nikita, 24 ans, a été associée à Tilly Ramsay – la fille du chef Gordon – l’année dernière, mais la danseuse nouvellement célibataire a aimé une série de clichés de sa sœur Holly sur Instagram.

Le Sun a révélé plus tôt ce mois-ci que Nikita avait rompu avec sa petite amie Nicole Wirt.

Et il semble qu’il puisse avoir un œil sur Holly, 22 ans, maintenant après avoir appuyé sur le bouton d’amour sur une série de photos de son bikini.

Le célèbre père de Holly, Gordon, 55 ans, a déjà commenté l’un de ses clichés de vacances, plaisantant en disant qu’il pensait qu’elle se rendait à Love Island.

Nous avons raconté ce mois-ci comment Nikita et Nicole se sont séparés alors qu’il voulait se concentrer sur la série Strictly de cette année, dans laquelle il est en compétition avec la nageuse paralympique Ellie Simmonds.

Une source a déclaré: “Nikita voulait se concentrer totalement sur cette série de Strictly et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait mettre fin à sa relation avec Nicole.

“Ils étaient ensemble depuis cinq ans et cela a fini par être une décision mutuelle.

“Nicole est principalement basée en Allemagne et elle est de plus en plus occupée par le travail.

«Il est totalement pris dans Strictly, alors ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils rompent.





“Nicole avait l’habitude de rester à Londres pour rendre visite à Nikita mais cela devenait plus difficile avec leurs horaires.

“Nikita ne veut que le meilleur pour Nicole et elle ressent la même chose pour lui.

“Pour l’instant, il veut se concentrer entièrement sur Ellie et leur voyage sur Strictly.”

Nikita et Tilly sont restées de solides amies depuis qu’elles ont terminé sixièmes lors de la compétition de l’an dernier.