La nouvelle sous-variante du coronavirus XBB.1.5 est “la plus transmissible”, selon l’OMS

Commentez cette histoire Commentaire

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont exprimé leur inquiétude Mercredi à propos d’une nouvelle sous-variante omicron du coronavirus – sa plus transmissible à ce jour – tout en exhortant la Chine à être plus ouverte avec ses données sur les infections et les décès au milieu d’une récente poussée là-bas. La sous-variante XBB.1.5, qui circule depuis au moins octobre et est connue pour s’être propagée dans 29 pays, est la version la plus transmissible de l’omicron variante détectée par les responsables de la santé jusqu’à présent, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de la réponse covid de l’organisation. Cependant, elle a ajouté que rien n’indiquait encore que XBB.1.5 provoquait une maladie plus grave que les autres sous-variantes d’omicron.

La baisse de la surveillance mondiale du coronavirus, les données incomplètes de la Chine et une augmentation des décès dus au Covid-19 dans le monde sont préoccupantes, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « Il ne s’agit pas seulement de savoir quelles variantes circulent. Nous avons besoin que la communauté mondiale les évalue, examine mutation par mutation pour déterminer s’il s’agit de nouvelles variantes qui circulent.

Quand dois-je me procurer le booster Omicron ? Aurai-je besoin de coups covid pour toujours?

Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, qui a pris la parole lors de la même conférence de presse, a déclaré qu’il avait rencontré des responsables chinois de la santé la semaine dernière et a réitéré ses inquiétudes concernant les données de la Chine, y compris sa définition d’un décès par covid-19, qu’il a dit qu’il considérée comme trop étroite.

L’Associated Press a rapporté le mois dernier que seuls les décès dus au covid-19 dus à une pneumonie ou à une insuffisance respiratoire étaient comptabilisés dans les décomptes officiels de la Chine. Les autorités chinoises ont également cessé de suivre les cas asymptomatiques, selon de précédents rapports du Washington Post.

Les critères nouvellement resserrés pour ce que la Chine considère comme un décès lié au covid ont frustré les responsables de la santé à l’étranger qui tentent de se préparer aux mutations potentielles d’épidémies majeures. Cela a également accru la suspicion que le nombre officiel de morts et le nombre d’infections dans le pays le plus peuplé du monde représentent un sous-dénombrement important.

La Chine a enregistré au moins 120 000 nouveaux cas hebdomadaires ou plus en décembre, selon l’OMS. Le nombre de décès hebdomadaires a varié entre 240 et 440 pendant cette période, selon ces chiffres, malgré les informations faisant état de salles d’hôpitaux, de salons funéraires et de crématoriums débordés.

“Nous pensons que le nombre actuel publié en Chine sous-représente le véritable impact de la maladie en termes d’admissions à l’hôpital, en termes d’admissions aux soins intensifs et en particulier en termes de décès”, a déclaré Ryan.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a également exhorté mercredi les autorités chinoises à fournir “des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations” et “un séquençage viral en temps réel plus complet”.

Les responsables chinois ont déclaré que la version dominante du coronavirus en Chine est la sous-variante omicron BA.5, a déclaré Van Kerkhove aux journalistes, bien qu’elle ait déclaré que davantage de séquençage devait y être fait.

BA.5 partage des mutations communes avec la sous-variante BA.2 omicron, mais chacune a des traits uniques, selon des recherches effectuées au Royaume-Uni et en Autriche et publiées dans la revue Nature le mois dernier.

XBB est un recombinant des sous-lignées BA.2.10.1 et BA.2.75, selon l’OMS. Il est rapidement devenu dominant dans le nord-est des États-Unis.

Michael Baker, professeur de santé publique à l’Université néo-zélandaise d’Otago à Wellington, a déclaré qu’il faudra «plusieurs semaines» pour voir si XBB.1.5 provoque une maladie plus grave que les versions antérieures du coronavirus, car les hospitalisations et les décès surviennent après une augmentation de infections et il faut du temps pour mesurer combien de ces maladies peuvent être attribuées à XBB.1.5.

Il a ajouté qu’une vague XBB.1.5 apparaît “probable”.

Mais même si XBB.1.5 s’avère causer des maladies moins graves, être plus infectieux est toujours préoccupant, a déclaré Baker.