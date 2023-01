La nouvelle souche COVID ‘Kraken’ montre que le virus évolue toujours

Bien que l’Agence de la santé publique du Canada ait déclaré la semaine dernière qu’il était «trop tôt» pour dire si la sous-variante XBB.1.5 d’Omicron se propage au Canada au-delà de l’apparition de cas dispersés, il y a toujours lieu de s’inquiéter et le public devrait être préparé en s’engageant dans des mesures de santé , disent les experts en maladies infectieuses.

Et la nouvelle variante est une indication que non seulement le COVID-19 continue d’évoluer, mais qu’il met en évidence la nécessité d’une équité en matière de vaccins à l’échelle mondiale pour empêcher l’émergence de nouvelles variantes.

XBB.1.5 est une sous-variante de la variante Omicron de COVID-19, surnommée “Kraken”, et les scientifiques ont commencé à mettre en garde contre une nouvelle lignée d’Omicron à l’automne.

Mais maintenant, XBB est la variante dominante aux États-Unis et des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lors d’une conférence de presse le 4 janvier que cette version du virus COVID-19 est la plus transmissible détectée à ce jour.

“La raison en sont les mutations qui se trouvent dans cette sous-variante d’Omicron permettant à ce virus d’adhérer à la cellule et de se répliquer facilement”, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique COVID-19 pour l’OMS, lors de la conférence de presse.

Elle a dit que XBB a été trouvé dans 29 pays jusqu’à présent, mais c’est probablement dans plus. Les initiatives de séquençage génomique ont diminué dans le monde entier, il est donc désormais plus difficile de suivre l’étendue d’une variante, a-t-elle expliqué.

Et bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune preuve que la variante provoque des maladies plus graves, il est clair que le XBB est facilement transmissible et peut-être plus immunitaire, a déclaré le Dr Lisa Barrett, professeure adjointe au Département de microbiologie et d’immunologie et à la Faculté de médecine. à l’Université Dalhousie.

Barrett a déclaré dans une interview accordée à New Channel de CTV dimanche que les vaccins disponibles continueront de fonctionner contre cette nouvelle forme de virus.

Mais, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur le COVID-19, et c’est un virus qui mute plus rapidement que les virus respiratoires habituels pour le moment. Cela signifie que la population doit être constamment sensibilisée au COVID-19 et aux protections, a-t-elle déclaré.

“COVID est un peu une classe de maître pour la population générale, malheureusement, dans la façon dont les virus évoluent”, a-t-elle déclaré, ajoutant que COVID-19 a eu la possibilité de muter en raison d’une forte abondance de cas.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons continuer à travailler sur le COVID… nous pouvons faire beaucoup à ce sujet, une bonne culture d’hygiène respiratoire doit se produire dès maintenant”, a-t-elle déclaré. Et les pays doivent continuer à investir dans le séquençage pour mieux comprendre les variantes comme XBB.

Barrett encourage les gens à suivre leurs injections de rappel, à se laver fréquemment les mains, à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et à envisager de porter un masque dans les espaces intérieurs bondés.

Le 4 janvier, l’Agence de la santé publique du Canada a annoncé que 21 cas de la variante XBB avaient été identifiés à travers le pays.

“XBB.1.5 est actuellement considéré comme n’étant détecté que sporadiquement”, a déclaré l’ASPC à CTVNews.ca dans un courriel mercredi. “Au fur et à mesure que les données arrivent, les taux de croissance peuvent être estimés avec plus de précision.”

L’ASPC n’avait pas identifié le XBB comme une variante préoccupante.

Selon les données de l’ASPC de la semaine du 18 décembre, près de 94 % des cas de COVID-19 séquencés étaient la variante BA.5., une autre sous-variante d’Omicron connue pour sa transmissibilité.

La création de variantes comme Omicron et ses sous-variantes a été alimentée par l’inégalité des vaccins, car les régions sous-vaccinées, en particulier dans les pays du Sud, continuent de ne pas avoir accès aux vaccins tandis que l’Occident propose plusieurs rappels et élimine les vaccins inutilisés, selon des chercheurs en maladies infectieuses.

Dans un rapport publié en octobre, des experts en maladies infectieuses affirment que la pandémie se prolongera à mesure que de nouvelles variantes émergeront de régions du monde qui n’ont toujours pas accès aux vaccins pour inoculer correctement les populations.

Pour l’instant, les Canadiens sont encouragés à recevoir leur rappel bivalent dès que possible car il est largement disponible et empêchera probablement les maladies graves dues à la sous-variante XBB et au COVID-19 en général, a déclaré le Dr Dale Kalina, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Joseph Brant. et Fondation à Burlington, en Ontario. dans une entrevue avec CTV News Atlantic.

Selon le gouvernement fédéral, seulement environ 20 % des Canadiens âgés de cinq ans et plus ont reçu une injection de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 depuis le 1er août.



Avec des fichiers de la scénariste de CTVNews.ca Alexandra Mae Jones