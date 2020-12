Un expert Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé a averti que la nouvelle souche du virus, répandue en Grande-Bretagne, semble être facilement transmise parmi les jeunes, craignant que les écoles ne puissent rouvrir en janvier.

Le Dr David Nabarro, l’un des six envoyés spéciaux de l’Organisation mondiale de la santé pour lutter contre Covid-19, a déclaré à Sky News que les gens pourraient avoir besoin d’être encore plus « prudent » comme une nouvelle variante du virus balaie le Royaume-Uni.

Avec tous ces enjeux, il faut travailler en termes de risque, et cette nouvelle variante apparaît plus facilement transmissible chez les jeunes et les enfants,