La nouvelle société saoudienne TwentyOne Entertainment sera lancée au Red Sea Fest – Date limite

Vingt et un divertissements

La nouvelle société d’acquisition et de distribution basée à Riyad, TwentyOne Entertainment, a annoncé son lancement lors du prochain Festival international du film de la mer Rouge, qui se déroulera dans la ville portuaire de Djeddah du 30 novembre au 9 décembre.

La société naissante a nommé Paul Chesney, qui était auparavant vice-président des opérations internationales chez Universal Pictures Entertainment International à Londres, au poste de PDG.

Pour sa première sortie, la société se concentrera sur les ventes internationales du premier long métrage du scénariste-réalisateur Tawfik Alzaidi. Norahqui a été annoncé lundi comme candidat à la compétition principale du festival.

Décrit comme une « histoire profondément émouvante sur le pouvoir de l’art d’inspirer et de changer les esprits », le film se déroule en Arabie Saoudite dans les années 1990. Acteur montant Yaqoub Alfarhan (Rashash) incarne un enseignant nouvellement diplômé qui est affecté dans un village isolé, où il rencontre Norah, interprétée par la nouvelle venue Maria Bahrawi.

Son courage l’inspire et éveille son talent artistique et sa passion, tandis qu’il éclaire Norah sur le monde extérieur au village, lui faisant comprendre qu’elle doit quitter son monde pour trouver un endroit où son imagination et son esprit peuvent être libres.

Le casting comprend également l’acteur saoudien vétéran Abdullah Alsadhan (Tash ma Tash).

“C’est très excitant d’être lancé au Festival international du film de la Mer Rouge et c’est un grand honneur d’avoir un film révolutionnaire tel que Norah qui soit le premier film de notre sélection”, a déclaré Chesney.

« Notre objectif est d’offrir constamment une expérience de divertissement cinématographique de haute qualité et d’être un leader innovant sur ce marché en développement rapide. Nous sommes impatients de nouer des partenariats solides dans toute la région et dans le monde.

Alzaidi appartient à une nouvelle vague de cinéastes émergeant d’Arabie Saoudite suite à la levée par le pays de son interdiction de cinéma de 35 ans fin 2017 dans le cadre de sa stratégie Vision 2030 visant à ouvrir le pays et à sortir son économie de sa dépendance à l’égard du cinéma. huile.

« Le Royaume d’Arabie Saoudite a connu une croissance et une transformation incroyables ces dernières années dans tous les domaines. L’industrie cinématographique fait partie de ce développement et de cette croissance, et l’Arabie saoudite est désormais devenue un pays bien équipé pour la réalisation de films », a déclaré Alzaidi.

“L’un de mes objectifs en réalisant Norah était de réaliser un film de haute qualité, aux normes internationales, et de créer une nouvelle identité pour le cinéma saoudien, qui aura un grand impact sur le public local et international. Je suis ravi de collaborer avec TwentyOne Entertainment pour diffuser mon précieux premier long métrage dans le monde.

Conformément à l’initiative Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, TwentyOne Entertainment va acquérir et distribuer de nouveaux contenus cinématographiques arabes et internationaux de haute qualité dans les cinémas et sur les plateformes traditionnelles de diffusion et de streaming au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). La société distribuera également son nouveau contenu arabe dans d’autres territoires du monde.

Les crédits précédents d’Alzaidi incluent le court métrage Le silencequi a remporté le Gulf Short Film Award au Muscat IFF en 2009.

Outre son rôle chez Universal, Chesney a précédemment occupé des postes de direction chez Disney, ainsi que dans des start-ups de nouvelles technologies et le développement de nouveaux studios, supervisant la distribution et les opérations commerciales quotidiennes, conduisant la transformation de l’entreprise et construisant et gérant des fonctions fonctionnelles. équipes.