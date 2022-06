La nouvelle société d’investissement de l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, approfondit ses liens avec l’armée américaine

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, est un exemple de la façon dont vous pouvez façonner les politiques publiques sans jamais vous présenter aux élections.

Il y a quelques mois, la révélation de la profonde implication de Schmidt avec le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a soulevé des préoccupations éthiques, certains se demandant s’il était approprié pour un milliardaire de la technologie de financer un bureau gouvernemental qui conseille le président sur la politique technologique.

Maintenant, Schmidt, qui a longtemps été un agent de liaison incontournable entre l’industrie technologique et l’armée, étend son influence sur la sécurité nationale américaine en aidant à financer une nouvelle société d’investissement appelée America’s Frontier Fund (AFF), selon un rapport du Tech Transparency Project (TPP), la branche de recherche de la campagne de surveillance de l’éthique à but non lucratif pour la responsabilité.

America’s Frontier Fund n’est pas un fonds de capital-risque ordinaire. Dans un projet d’annonce divulgué obtenu par TPP, l’AFF s’est décrit comme le premier « fonds public-privé de technologie profonde » aux États-Unis, ce qui signifie qu’il recevrait un financement gouvernemental aux côtés de fonds privés. Après le suivi de Recode, le fonds a déclaré que le projet «n’a pas été approuvé et n’a jamais été destiné à être publié. Nous ne nous décrivons pas ainsi. Nous nous décrivons uniquement comme un « fonds de technologie profonde à but non lucratif ».

L’AFF a déclaré qu’à ce jour, elle n’a pas encore reçu d’argent du gouvernement, mais qu’elle a répondu à une demande d’informations du ministère du Commerce concernant un fonds de semi-conducteurs, ce qui peut être une première étape dans le processus pour recevoir un financement de le gouvernement.

« Nous ne savons toujours pas exactement comment AFF sera géré », a déclaré Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project, à Recode par e-mail. « Mais il semble très inhabituel pour un milliardaire de créer un fonds de capital-risque dans le but d’orienter l’argent des contribuables vers des entreprises privées. »

« La question est, d’où vient l’argent? » a déclaré Jack Poulson, directeur exécutif de Tech Inquiry, une organisation à but non lucratif de responsabilité technologique qui suit les liens entre la Silicon Valley et le gouvernement américain, en particulier dans les secteurs militaire et du renseignement.

Ce que nous savons, c’est qu’en plus de tout financement gouvernemental potentiel, l’AFF utiliserait des financements privés et philanthropiques pour « aider les États-Unis et d’autres nations démocratiques à développer des technologies essentielles pour la prospérité collective et la compétitivité économique », a déclaré un porte-parole de l’AFF à Recode. C’est une priorité que partage le gouvernement américain – l’année dernière, le Congrès a adopté la loi américaine sur l’innovation et la concurrence de 2021 dans le but de renforcer la capacité du pays à rivaliser avec la Chine. Schmidt s’est prononcé sur la concurrence technologique, la Chine étant un problème de sécurité nationale.

Schmidt est visiblement absent du site Web de l’AFF. AFF a déclaré à Recode que Schmidt ne faisait pas partie du conseil d’administration et n’aurait « aucune implication » dans les décisions d’investissement. Mais de nombreux dirigeants de l’AFF qui apparaissent sur le site Web ont déjà travaillé en étroite collaboration avec Schmidt. Le PDG de Schmidt Futures, Eric Braverman, siège au conseil d’administration d’AFF. Jordan Blashek, président et directeur de l’exploitation de l’AFF, a travaillé à la fondation philanthropique de Schmidt, Schmidt Futures, pendant de nombreuses années dans divers rôles de direction.

« L’AFF était à l’origine une idée de Jordan, et il a quitté son poste à temps plein chez Schmidt Futures pour cofonder l’organisation avec Gilman Louie en septembre 2021 », a déclaré un porte-parole de l’AFF. Il est toujours chez Schmidt Futures en tant que cadre en résidence.

Dans une déclaration à Recode, un porte-parole de Schmidt Futures a déclaré : « En tant qu’initiative philanthropique, notre mission est de parier très tôt sur des personnes exceptionnelles qui rendent le monde meilleur. Nous soutenons de nombreux efforts philanthropiques qui mobilisent des réseaux de talents techniques pour résoudre des problèmes difficiles dans la science et la société. Le travail de l’AFF est aligné sur notre mission et nous sommes fiers de soutenir l’association à but non lucratif, qui est une entité indépendante dans sa structure et sa gouvernance.

Le plus intéressant est peut-être le lien de Schmidt avec le PDG de l’AFF, Gilman Louie. Louie était l’un des 15 commissaires de la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), où Schmidt était président. De 2018 à 2021, la commission a élaboré des recommandations politiques sur la manière dont l’IA pourrait être utilisée pour promouvoir la sécurité nationale des États-Unis. Leur travail était influent; le ministère de la Défense a adopté plusieurs de ses recommandations. Poulson a noté que le travail de Schmidt au sein de la commission AI pourrait se résumer à un « lobbying sanctionné par le gouvernement ».

L’expérience passée de Louie est probablement utile pour les ambitions de l’AFF. Il a été le premier PDG d’In-Q-Tel, la société de capital-risque de la CIA qui utilise le financement des agences pour investir dans de nouvelles technologies prometteuses qui pourraient être appliquées au secteur du renseignement, dont la structure AFF semble imiter. Les conflits d’intérêts potentiels d’In-Q-Tel ont été bien connus. « Plus de la moitié de ses administrateurs auraient eu des liens financiers avec les sociétés dans lesquelles le fonds a investi », a déclaré Paul.

Maintenant, les observateurs craignent que le conseil d’administration d’AFF puisse avoir des liens financiers similaires avec des sociétés dans lesquelles il investit, et que cela créera de nombreuses opportunités de conflits d’intérêts. Schmidt est un important bailleur de fonds de startups technologiques et de défense, avec un intérêt particulier pour l’IA. Il est investisseur et président de Sandbox AQ, une société de développement de logiciels d’IA issue de la société mère de Google, Alphabet – et In-Q-Tel a récemment annoncé qu’il soutenait Sandbox AQ, affirmant qu’il espérait éventuellement vendre le logiciel aux agences de renseignement américaines.

AFF a reconnu que Schmidt et Louie ont eu une relation professionnelle au cours de la dernière décennie. « Gilman est fier d’avoir travaillé avec Eric sur des questions clés de sécurité nationale, ainsi qu’avec d’autres grands dirigeants du secteur privé au sein de ces commissions », a déclaré un porte-parole.

Le conseil d’administration de l’AFF comprend également un mélange de cadres technologiques, d’investisseurs en capital-risque et d’anciens responsables de la défense, dont l’ancien secrétaire à la Défense Ash Carter. Obtenir un investissement du comité bien connecté de l’AFF pourrait être un avantage significatif pour les startups. « Le sceau d’approbation du gouvernement américain peut faire ou défaire une startup de la défense », a déclaré Paul. Tout profit réalisé par les dirigeants de l’AFF grâce à des investissements réussis pourrait être rendu possible, au moins en partie, grâce à des fonds publics.

« Il n’est pas clair s’il existe des garanties pour empêcher la liste d’anciens initiés du gouvernement de l’AFF d’utiliser des fonds publics au profit de leurs propres investissements potentiellement lucratifs », a déclaré Paul.

L’AFF a déclaré à Recode qu’elle s’était « intentionnellement structurée » en tant que Delaware 501(c)(3), une organisation à but non lucratif exonérée d’impôt qui doit divulguer des informations financières à l’IRS, afin d’assurer la transparence.

« Tous les investissements de l’AFF seront effectués par un comité d’investissement avec des règles claires en matière de conflit d’intérêts et d’éthique exigeant la divulgation et la récusation, et tous les investissements doivent relever de l’objectif caritatif de l’organisation », a ajouté un porte-parole de l’AFF.

Le fonds a déclaré qu’il avait l’intention de mener des audits annuels qui examineraient, entre autres, s’il respectait ses propres règles en matière de conflits d’intérêts et d’éthique. Il a décrit les règles de divulgation de l’IRS comme « robustes », mais bien que les 501 (c) (3) doivent remplir un formulaire 990 chaque année, ils n’ont pas à divulguer l’identité de leurs donateurs.

La porte tournante tourne plus vite

Au cœur du problème se trouve un milliardaire non élu ayant un accès aussi intime aux initiés du gouvernement et aux décideurs politiques.

Bien que ce ne soit pas tout à fait inhabituel – le gouvernement reçoit régulièrement des conseils de cabinets de conseil et nomme des membres du secteur privé pour siéger à des commissions indépendantes, telles que la NSCAI – les relations gouvernementales de Schmidt sont particulièrement nombreuses.

En plus de présider le NSCAI, il a également présidé le Defense Innovation Board, un conseil indépendant qui fait des recommandations au ministère de la Défense sur l’introduction de l’innovation technologique dans l’armée. Schmidt a également été récemment nommé à la National Security Commission on Emerging Biotechnology.

Au fil des ans, Schmidt a essentiellement été invité à observer le fonctionnement interne du département de la défense. Un rapport ProPublica de 2019 sur l’enchevêtrement croissant de Big Tech avec l’armée américaine a noté comment le ministère de la Défense était devenu « exceptionnellement déférent envers Schmidt » sous la direction de Jim Mattis. La porte tournante des gens de l’industrie venant travailler pour le Pentagone, et vice versa, a été bien documentée par le groupe de surveillance Project on Government Oversight – mais Schmidt est devenu un conseiller hors pair du ministère de la Défense.

« La mesure dans laquelle Schmidt – un dirigeant d’entreprise sans expérience gouvernementale ou militaire – s’est intégré dans l’appareil de défense américain est extrêmement inhabituel », a déclaré Paul. « Il avait un accès sans précédent à la Maison Blanche d’Obama et son influence s’est poursuivie dans les deux administrations depuis. »

L’AFF a déclaré à Recode que le gouvernement fédéral américain doit être modernisé et que les idées d’experts du secteur privé comme Schmidt y parviendront plus rapidement. « Eric Schmidt a été appelé par les deux parties, comme de nombreux autres chefs d’entreprise et de technologie, à jouer un rôle consultatif auprès du gouvernement américain », a déclaré l’AFF.

Il convient de noter que d’autres PDG de la Silicon Valley ont eu accès à la Maison Blanche, et que des sociétés Big Tech comme Amazon et Microsoft ont des contrats avec le département de la défense. Mais la mesure dans laquelle Schmidt est intégré dans les conversations sur l’avenir de la technologie militaire américaine est remarquable. Comme l’a souligné un article du New York Times, après avoir été nommé au Conseil de l’innovation de la défense, Schmidt a visité une centaine de bases militaires américaines à travers le monde.

« Quand Eric Schmidt conseille au gouvernement américain de faire quelque chose, nous ne savons pas à qui il pense. Est-ce Google, le public américain ou le sien ? » dit Paul.

Positionner l’industrie technologique comme un partenaire indispensable pour faire avancer les intérêts de la sécurité nationale est également utile pour lutter contre la réglementation technologique imminente. « Dans une certaine mesure, gagner en crédibilité en matière de sécurité nationale donne plus de pouvoir pour faire pression directement ou indirectement contre l’application des lois antitrust », a déclaré Poulson. (Schmidt détient des millions d’actions d’Alphabet, la société mère de Google.)

Plus tôt cette année, les liens de Schmidt avec le bureau scientifique et technologique de la Maison Blanche ont suscité la controverse. Mais le confort de Schmidt avec l’administration présidentielle actuelle ne s’est pas limité à l’OSTP. Les employés d’une startup soutenue par Schmidt appelée Rebellion Defence, qui crée des logiciels d’IA pour l’industrie de la défense, ont été nommés dans l’équipe de transition du président Biden alors que la startup était relativement inconnue à l’époque, car elle venait juste d’être lancée en 2019. Elle a déjà gagné plusieurs contrats gouvernementaux. (Nick Beim, un autre investisseur de Rebellion, est également membre du conseil d’administration de l’AFF.)

Le réseau enchevêtré de relations entourant Schmidt et AFF offre un aperçu de la porte tournante vertigineuse entre l’industrie technologique et le gouvernement qui existe aujourd’hui. « Je pense que tout le monde dans cet espace comprend que ces responsables de la défense veulent faire partie des conseils d’administration des entreprises de défense technologique », a déclaré Poulson. « C’est un thème assez constant, si vous assistez à des réunions techniques de défense, qu’ils essaient de revendiquer l’idée de la porte tournante comme positive, sans jamais utiliser ce terme. »

« Il n’y a pratiquement jamais de discussion sur les conflits d’intérêts », a-t-il poursuivi.

Plus tôt cette semaine, Schmidt a pris la parole lors du Symposium 2022 du DoD sur l’intelligence numérique et artificielle, une réunion de deux jours de « leaders d’opinion de toute l’entreprise de sécurité nationale pour discuter de thèmes essentiels à l’accélération de l’adoption par le DoD des données, de l’analyse et de l’IA pour générer un avantage décisionnel ». .”

Il a parlé des avantages d’une collaboration étroite. « Ce qui m’inquiète dans mon service au gouvernement, c’est à quel point de nombreuses équipes techniques étaient isolées », a-t-il déclaré. « Je vis dans un monde où tout le monde est ami, ils vont à des fêtes ensemble, ils sont mariés, ils changent de travail – il y a une énorme quantité de connaissances qui transfèrent la tête des gens lorsqu’ils se déplacent dans le Silicon Vallée. »

Pour le gouvernement américain, la modernisation de la technologie sur laquelle il s’appuie est une priorité, que ce soit dans la défense ou dans le traitement des déclarations de revenus. Faire appel à des experts qui ont dirigé des entreprises technologiques pourrait être extrêmement attrayant. Mais avoir si peu de contrôle sur les conflits d’intérêts qui surviennent est antidémocratique.

Schmidt semble idéalement positionné à un carrefour où l’industrie technologique peut côtoyer le gouvernement américain. Le lancement de l’AFF ne fera probablement qu’approfondir l’influence déjà considérable de Schmidt sur l’agenda technologique du pays. « C’est un désastre éthique qui attend », a déclaré Paul, « et un exemple de ce qui se passe lorsque nous laissons des milliardaires diriger notre gouvernement. »