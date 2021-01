Fossil met à jour sa principale smartwatch – la Fossil Gen 5 – mais pas de la manière dont vous pourriez vous y attendre.

C’est la première fois qu’une montre intelligente Fossil ajoute des fonctionnalités cellulaires, mais au-delà de cela, cela semble être le même portable que la société a lancé fin 2019.

Dans notre examen de la génération 5 d’origine, nous avons félicité Fossil pour avoir veillé à ce que le matériel soit capable de fournir une expérience utilisateur fluide et réactive (quelque chose avec lequel les anciennes montres intelligentes Wear OS ont généralement du mal), mais la durée de vie de la batterie était encore médiocre, avec une charge quotidienne indispensable. pour une utilisation cohérente.

Ce nouveau modèle LTE étend l’ensemble des fonctionnalités de la génération 5 en permettant une utilisation sans téléphone, y compris l’émission / la prise et l’envoi / la réception d’appels et de messages, respectivement, sans avoir à transporter votre smartphone avec vous.

Le compromis vient avec les demandes de puissance supplémentaires qu’une radio cellulaire LTE place sur la batterie relativement petite de la montre, qui pourrait déjà être déchargée à un clip relativement rapide sans trop de problèmes.

Alors que Fossil dispose déjà d’une série de profils d’alimentation, conçus pour désactiver différents capteurs et fonctionnalités sur ses appareils portables afin de prolonger la durée de vie de la batterie, il y a une question sur la raison pour laquelle la société n’a pas également décidé de mettre à niveau le chipset Snapdragon Wear 3100 trouvé dans la norme. Gen 5 à la plate-forme Wear 4100 ou 4100+ plus récente et plus économe en énergie lancée par Qualcomm l’année dernière.







Au moment de la rédaction de cet article, le Fossil Gen 5 LTE n’est disponible qu’aux États-Unis, en vente auprès de Fossil directement et de Verizon – le partenaire opérateur exclusif de la montre – qui offre une assistance via son service Number Share, afin de permettre l’accès aux avantages. de la fonctionnalité LTE de la montre.

Il est actuellement disponible pour 349 $ US en deux finitions: noir et or rose, et uniquement dans un boîtier de 45 mm, associé à un bracelet en silicone (des sangles supplémentaires peuvent être achetées directement auprès de Fossil).

Si votre cœur n’est pas fixé sur la connectivité cellulaire, le groupe Fossil vient également d’annoncer le Skagen Jorn Hybrid HR avec une autonomie de 14 jours, ainsi que le Michael Kors Access Gen 5E.

