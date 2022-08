La nouvelle signature porte la frénésie de dépenses de Chelsea à plus de 250 millions de dollars

Thomas Tuchel peut désormais compter sur Wesley Fofana pour jouer sa défense

Chelsea a finalisé la signature du défenseur très apprécié Wesley Fofana de Leicester City avant la clôture de la fenêtre de transfert, comme l’ont confirmé les deux équipes de Premier League mercredi.

Le Français a rejoint les Londoniens de l’ouest pour un contrat de sept ans avec un accord estimé à 70 millions de livres sterling (81 millions de dollars) avec 5 millions de livres sterling supplémentaires (5,8 millions de dollars) en modules complémentaires.

Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, qui a repris le club de Roman Abramovich cet été, a décrit Fofana, 21 ans, comme un “Défenseur extrêmement prometteur qui a déjà prouvé sa qualité en Premier League à un jeune âge.”

“Nous sommes ravis d’avoir pu amener l’un des talents les plus excitants d’Europe à Chelsea et de renforcer encore cette partie de notre équipe, à la fois pour cette saison et bien d’autres à venir”, ajouta l’Américain.

S’adressant au site officiel du club, Fofana a déclaré que les deux derniers jours avaient été “de très grands jours pour moi” ce qui lui a fait “très heureux.”

“Je me suis entraîné ce matin avec l’équipe et c’est un rêve pour moi. Je suis très excité de commencer à jouer pour les fans et le club”, Fofana a également déclaré, tout en exprimant le désir de gagner tous les grands argenterie proposés.

“Le club est fait pour gagner des trophées donc je suis là pour continuer ça” il a déclaré.

L’arrivée de Fofana à Stamford Bridge fait partie d’une frénésie de dépenses estivales qui a également vu la signature de grosses sommes d’argent de l’ailier Raheem Sterling de Manchester City, du défenseur Kalidou Koulibaly de Naples et de l’arrière Marc Cucurella de Brighton, entre autres.

Au total, les dépenses estivales de Chelsea s’élèvent déjà à plus de 250 millions de livres sterling (290 millions de dollars), avec plus d’étoiles entrantes possibles avant la fermeture de la fenêtre de transfert actuelle à 23 heures, heure du Royaume-Uni, le 1er septembre.

L’ajout de Fofana à l’équipe sera également un soulagement pour l’entraîneur Thomas Tuchel qui, après une défaite 2-1 contre Southampton en Premier League mardi, a déclaré que ses protégés devaient “endurcir.”

“Ce n’est pas une question d’attaquant ou pas d’attaquant” l’Allemand a réclamé après la défaite à l’extérieur.

“En tant qu’équipe, nous ne sommes pas assez forts pour le moment. C’est trop facile de nous pousser hors de la piste. Défendre ces buts n’a rien à voir avec l’attaque. Vous ne pouvez pas le prouver avec des données ou la position du corps ou des positions tactiques. Il suffit de s’endurcir.” il a ordonné.

Actuellement huitième du classement anglais avec sept points en cinq matches, Chelsea cherchera à retrouver le chemin de la victoire contre West Ham samedi, où Fofana pourrait faire ses débuts.