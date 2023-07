La nouvelle signature de Mason Mount annoncée comme le nouveau numéro 7 de Manchester United

Les géants de la Premier League Manchester United ont décidé de donner le maillot numéro 7 à leur nouvelle recrue Mason Mount. Le milieu de terrain anglais a rejoint Manchester United mercredi et le club a décidé de donner le numéro emblématique porté par le légendaire Cristiano Ronaldo la saison dernière, qui s’est séparé du club après son entretien controversé avec Piers Morgan.

Manchester United a annoncé via son compte Twitter que Mount serait l’héritier du maillot emblématique n ° 7.

Il est temps d’écrire un nouveau chapitre. #️⃣7️⃣ Mount 🔴#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 5 juillet 2023

Le maillot est considéré comme l’un des plus emblématiques du club avec des joueurs vedettes comme David Beckham, George Best et Cristiano Ronaldo portant le numéro emblématique.

Cependant, le maillot est considéré comme maudit parmi les fans depuis que Cristiano Ronaldo est passé au Real Madrid en 2009.

Depuis Ronaldo, beaucoup ont essayé de conserver le prestige du numéro emblématique, mais il est prudent de dire qu’il n’y a pas encore eu de digne successeur.

Des signatures comme Memphis Depay, Alexis Sanchez et Angel Di Maria sont toutes celles qui ont enfilé le maillot dans l’ère post-Ferguson et aucune d’entre elles n’a réussi à réussir au sein du club.

Mason Mount, qui a traversé le système de jeunesse de Chelsea, a réussi à entrer dans la première équipe lors du premier passage de Frank Lampard en tant que manager de Chelsea en 2019. Mount avait une bonne relation avec la légende de Chelsea car il était prêté à Championship, Derby County, une équipe dirigée par Lampard en 2018.

Peu de temps après, Mount a consolidé sa place au sein de l’équipe après avoir marqué 33 buts et 37 passes décisives en 195 apparitions.

Son moment le plus emblématique survient lorsqu’il a aidé le but gagnant contre Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions qui s’est tenue à l’Estadio do Dragao, à Porto.

Des clips de sa jeunesse sont également apparus où il a essayé d’imiter la technique de coup franc emblématique de Cristiano Ronaldo.

« J’essaie de baser mes coups francs sur Ronaldo… frappez la balle par la valve, et ça bouge » Mason Mount est un joueur de Manchester United 💫 pic.twitter.com/eqzrYEjmMg — B/R Football (@brfootball) 5 juillet 2023

L’actuel manager de United, Erik Ten Hag, a donné une énorme responsabilité à l’Anglais et les fans espèrent qu’il pourra ramener les jours de gloire pour le club autrefois couronné de succès.