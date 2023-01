La nouvelle signature de Manchester United, Wout Weghorst, a un point à prouver

Le nouvel attaquant de Manchester United, Wout Weghorst, a déclaré qu’il avait des affaires inachevées en Premier League et qu’il avait soif de faire ses preuves après son prêt choc à Old Trafford.

L’équipe d’Erik ten Hag est quatrième du classement après cinq victoires consécutives en championnat, mais a manqué de puissance cette saison, en particulier après la sortie spectaculaire de Cristiano Ronaldo le mois dernier.

Le déménagement de United en janvier pour Weghorst a surpris l’international néerlandais, le joueur de 30 ans affirmant que c’était un “moment spécial” lorsqu’il a découvert l’intérêt de son agent.

Open d’Australie 2023: Novak Djokovic fait un retour époustouflant dans la Rod Laver Arena avec une victoire dominante

L’imposant leader avait été prêté au club turc Besiktas par Burnley, mais un accord a été conclu la semaine dernière qui a conduit à un passage des leaders du championnat anglais à United pour le reste de la saison.

Weghorst a rejoint Burnley depuis Wolfsburg l’année dernière, mais n’a pas pu empêcher l’équipe de tomber dans le deuxième niveau du jeu anglais.

“Pour moi, ce n’était pas fait, ce n’était pas fini”, a-t-il déclaré aux médias du club United. “Cela n’a pas fonctionné la première fois comme je l’espérais et j’ai vraiment faim de me montrer, d’aider l’équipe.

“Bien sûr, nous sommes sur une très bonne piste maintenant.

“Les deux dernières semaines, mois en fait, ça va vraiment positif ici et je veux juste contribuer et donner le meilleur de moi-même et tout donner pour le club et j’essaie de faire partie du succès (direction) que nous allons.”

Weghorst a regardé l’impressionnante victoire 2-1 de United contre son rival Manchester City depuis les tribunes ce week-end et pourrait faire ses débuts à United au Crystal Palace mercredi.

Lire aussi | Lionel Messi meilleur de tous les temps bien que Diego Maradona ait également été formidable: l’entraîneur argentin Lionel Scaloni

L’équipe de Ten Hag est à la recherche d’une 10e victoire consécutive dans toutes les compétitions.

Weghorst, qui a marqué deux buts lors de la Coupe du monde au Qatar, a déclaré que son jeu conviendrait au style de pressing préféré de Ten Hag.

“C’est quelque chose dont je suis capable et c’est aussi quelque chose dans la façon dont l’entraîneur veut jouer”, a-t-il déclaré.

“Il veut jouer agressif, il veut aller haut sur le terrain, essayer de récupérer le ballon là-bas le plus rapidement possible et je pense que je peux aider l’équipe avec ça.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)