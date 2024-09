La nouvelle série « The Office » de Peacock ajoute trois nouveaux acteurs au casting

La nouvelle itération de « The Office » chez Peacock ajoute trois nouveaux membres au casting.

Melvin Gregg (« American Vandal », « Snowfall »), Chelsea Frei (« Poker Face », « The Cleaning Lady ») et Ramona Young (« Never Have I Ever », « Santa Clarita Diet ») seront tous les trois à l’affiche de la série aux côtés des membres du casting précédemment annoncés, Domhnall Gleeson et Sabrina Impacciatore.

Les nouveaux moulages ont été signalés pour la première fois par le Poteau palissandre à Pacific Palisades, en Californie, alors que les acteurs suivaient les journalistes de la publication en préparation de leurs rôles.

Comme cela a été annoncé précédemment, la série n’est pas un reboot ou un spin-off de « The Office », mais plutôt un nouveau faux documentaire avec un nouveau casting se déroulant dans le même univers. La rumeur court qu’elle s’intitulerait actuellement « The Paper », mais aucun titre officiel n’a été annoncé. Le synopsis officiel stipule :

« L’équipe du documentaire qui a immortalisé la succursale de Dunder Mifflin à Scranton est à la recherche d’un nouveau sujet lorsqu’elle découvre un journal historique du Midwest mourant et l’éditeur qui tente de le faire revivre avec des journalistes bénévoles. »

Greg Daniels, qui a développé la version américaine de « The Office » pour la télévision, co-crée la nouvelle série avec Michael Koman. Tous deux sont producteurs exécutifs, aux côtés de Ricky Gervais et Stephen Merchant, qui ont créé la version britannique originale de la série, ainsi que Howard Klein, Ben Silverman et Banijay Americas. Le studio est Universal Television.

Daniels a ouvert une salle d’écriture en janvier 2024 pour commencer à travailler sur la nouvelle itération de la sitcom à succès de NBC, diffusée de 2005 à 2013. L’émission américaine « Office » se déroulait à Scranton, en Pennsylvanie, et suivait le personnel de la société de papier Dundler Mifflin. Elle mettait en vedette Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling et BJ Novak, entre autres. La série a conservé sa popularité bien longtemps après avoir quitté les ondes et a trouvé un nouveau souffle lorsqu’elle est devenue disponible en streaming.