La nouvelle série télévisée de Mark Wright, The Challenge, est devenue un «amour total» avec SIX célébrités se réunissant

ILS disent faire l’amour, pas la guerre, et il semble que les concurrents de la nouvelle série télévisée de Mark Wright, The Challenge, aient pris cela à cœur.

En plus de s’affronter dans une série d’épreuves extrêmes, le casting de stars de la télé-réalité a continué à se connecter.

L’ancien pro de Strictly AJ Pritchard est tombé amoureux du mannequin Zara Zoffany – mettant fin à sa romance de trois ans avec la danseuse Abbie Quinnen et la laissant dévastée alors qu’il la larguait à son retour du tournage de l’émission Channel 5 en Argentine.

Ensuite, James Lock de Towie a fait un pas réussi sur la beauté de Love Island Arabella Chi et le couple a depuis même passé des vacances ensemble sur l’île de la fête Ibiza.

Pendant ce temps, la star d’Ibiza Weekender, Callum Izzard, est tombée amoureuse d’Ella Wise, membre de la distribution de Towie.

Une source de l’émission a déclaré: “Ce n’était pas censé arriver, mais être ensemble dans un pays chaud et étranger a fait couler le jus romantique.

“L’équipe a été étonnée de voir le spectacle se transformer en un love-in aussi total.”

Si tout ce craquement et ce couplage ne suffisaient pas, il y avait plus de Love Islanders dans le mélange pour aider les étincelles à voler.

Kaz Kamwi, Kaz Crossley et Marcel Somerville jouent également.

Mais il semble probable que les romances ne s’en tireront guère mieux que celles engendrées par Love Island d’ITV – Zara a déjà appelé du temps pour elle et AJ, affirmant qu’il était “ennuyeux”.

L’émission est le premier grand travail de présentation télévisée de l’ancien homme de Towie Mark au Royaume-Uni depuis qu’il a dirigé une autre série de Channel 5, The Bachelor.

Par la suite, il a acquis une expérience précieuse en présentant l’émission d’information américaine sur le divertissement Extra aux côtés de la star de Saved By The Bell, Mario Lopez.

The Challenge est un format américain et Channel 5 espère maintenant que la version britannique sera tout aussi populaire auprès des téléspectateurs d’ici.

Il voit des célébrités s’affronter dans plusieurs défis à indice d’octane élevé, pour éviter l’élimination.

Les vainqueurs prendront ensuite part à un championnat mondial, affrontant les vainqueurs des séries argentine, australienne et américaine.

Les beautés de Chelsea brillent

C’EST OK pour certains, car le groupe Made In Chelsea se prélasse au soleil d’hiver.

Ils ont tous l’air magnifiquement bronzés après cinq semaines de tournage pour leur escapade saisonnière à l’étranger.

Rangée du haut, de gauche à droite : Lily, Yasmine, Emily, Ollie, Gareth, Sam Prince, Inga, Issy, Charlie et Harvey. Rangée du bas : Ruby, Miles, Julius, Melissa[/caption]

Et les membres de la distribution, dont Miles Nazaire, Ruby Adler et Julius Cowdrey, promettent Made In Chelsea: Bali, qui commence le 20 décembre à 21h sur E4 et All 4, sera plein de promesses orientales.

La série voit le retour d’une Melissa Tatum nouvellement célibataire, qui tient à rattraper le temps perdu.

Et je peux révéler que l’E4 a un cadeau supplémentaire pour les fans en cette saison festive.

Une émission spéciale intitulée Bonjour Baby suit Maeva D’Ascanio et James Taylor alors qu’ils se préparent à la naissance de leur bébé – un garçon appelé Beau, arrivé le 1er décembre.

Becca tient à livrer

La nouvelle nonne de CALL THE MIDWIFE, Rebecca Gethings, admet que rejoindre la série de la BBC a été un défi.

L’actrice, qui a également joué dans The Thick Of It et Extras, a fait des heures supplémentaires pour jouer le rôle de la visiteuse de santé Sister Veronica.

Rebecca Gethings admet que rejoindre la série de la BBC était difficile[/caption]

Elle raconte : « Je me sentais déconcertée, comme si j’étais allée à un camp d’été et que je m’étais inscrite à trop de cours. J’apprenais des lignes, conduisais un cyclomoteur, apprenais le cantonais, et puis la guimpe est très bruyante, donc c’est comme être dans un paquet croustillant.

Rebecca jouera dans la 12e série de l’émission BBC1 au cours de la nouvelle année, après l’émission spéciale du jour de Noël.

Elle dit de son nouveau personnage : « Son père était dans l’armée et elle a voyagé partout et a toujours été la nouvelle fille, elle a donc une peau épaisse et ne capte pas les allusions.

“Elle peut se frayer un chemin dans des situations et ébouriffer des plumes, mais elle a de bonnes intentions.”

Le GRAND gagnant britannique de Bake Off, Rahul Mandal, s’est marié hier.

Le boulanger, qui a remporté l’émission de Channel 4 en 2018, a annoncé la nouvelle samedi soir en postant sur Instagram : “Nous sommes tous les deux très excités, et un peu nerveux. Ce sera un petit mariage en Inde.

Hugh est dans une riche veine de forme

Il a joué le chirurgien de Holby City Ric Griffin pendant 19 ans – et maintenant Hugh Quarshie est plein d’ambition pour ses futurs rôles d’acteur.

Il dit qu’il ne prendra que des parties qui ont de la “valeur” – comme sa prochaine, dans le drame à gros budget ITVX Riches.

David Hindley/Premier vidéo

Hugh Quarshie jouera Stephen Richards dans le drame à gros budget ITVX Riches[/caption]

Hugh joue Stephen Richards, chef d’une famille britannique noire très prospère.

Lorsqu’on lui a demandé s’il sentait qu’il partageait des traits avec le personnage, il a déclaré: “J’aime penser que lui, comme moi, a atteint un point où il pense:” Est-ce que je me soucie vraiment de tout cela? Qu’est-ce qui compte pour moi ? Un point où il veut transmettre quelque chose de valeur à la prochaine génération.

« Et ce quelque chose n’est pas seulement un chèque de paie, c’est quelque chose de compréhension. Sagesse et état de grâce.

KYM MARSH a remercié les fans pour leur soutien à Strictly Come Dancing après avoir été expulsée de la compétition.

Elle a écrit sur Instagram : “Je n’oublierai jamais ce moment de ma vie. Je me suis fait un ami pour la vie à Graziano Di Prima. Graziano, tu es désormais Marais honoraire !

Charlie : Janine n’est pas une tueuse

ELLE est une méchante sur Albert Square depuis des années, mais Charlie Brooks, qui joue Janine Butcher, insiste sur le fait que son personnage n’est PAS un meurtrier.

L’actrice a pris la défense de Janine en affirmant que son mari Barry Evans, joué par Shaun Williamson, était en fait FELL dans cette célèbre scène de 2004, lorsqu’il a plongé d’une falaise.

Bbc

Charlie Brooks, qui joue Janine Butcher, a déclaré: “Je ne vois pas Janine comme une tueuse”[/caption]

Elle a déclaré : « Je ne vois pas Janine comme une tueuse. . . Si vous regardez le clip, Barry a glissé du haut de la falaise. J’ai eu une sorte de sursaut de répulsion et il est tombé.

Elle a déclaré que les téléspectateurs la détesteraient encore plus lorsqu’elle repartirait le lendemain de Noël.