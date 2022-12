La nouvelle série scénarisée de Chicago Drill “Kold x Windy” sera diffusée sur WeTV

C’est le moment idéal pour être une rappeuse, qu’il s’agisse de la réalité ou d’une série scénarisée ! WE tv a publié aujourd’hui la super bande-annonce de sa toute nouvelle série dramatique de huit épisodes, froid x venteux.

‘Kold x Windy’ suit un duo de rap féminin dans la scène d’exercice de Chicago

Des créateurs Kenny Young (One Week), Phil James (Bachelors) et Vernon “Xtreme” Brown (Raven Music), froid x venteux se déroule dans le sud de Chicago, la série originale met en lumière la façon dont sa culture de rue a influencé l’ensemble de notre pays. Alimenté par l’énergie brute du mouvement de la musique de forage, Kold x Windy suit la star montante du hip hop et du forage Malika “Kold” Wise (Sh’Kia Augustin, Black Lightning); qui cherche désespérément à créer une vie meilleure pour elle et son fils dans le sud de Chicago. Sa confidente de confiance et membre du groupe Renee “Windy” Johnson (Nijah Brenea, Rap Sh! T), est une rappeuse avec un fort dévouement pour les rues de la ville. Alors que la carrière de Malika commence à s’enflammer, les défis auxquels elle est confrontée commencent à s’accumuler. Son bousculade de toute une vie – la fraude par carte de crédit – la rattrape, et les perceuses rivales commencent à la considérer comme une menace. Quand un nouvel amour surgit, la pression de faire de la musique, son agitation et son fils troublé peuvent faire obstacle… aux côtés de Renee qui ne soutient pas le désir de Malika de changer son image et ne recule devant rien pour l’en empêcher. Malika pourra-t-elle se libérer de sa vie de crime de rue pour réaliser ses rêves musicaux et sauver sa famille ?

Découvrez le supertease ci-dessous:

La série met également en vedette Brely Evans (« Ambitions ») dans le rôle de GeGe, Kaja Brielle (« Black Lightning ») dans le rôle de Shelly Winter, Kiyanne Muhammad (« Love and Hip Hop : New York ») dans le rôle de Temperance « Temper » Davis, Solo Lucci (« Love and Hip Hop: Hollywood ») comme Pop Off, et plus encore.

froid x venteux est co-créé par Kenny Young, Phil James et Vernon “Xtreme” Brown de Chalice Entertainment. Lauren Gellert, vice-présidente exécutive du développement et de la programmation originale, David Stefanou, vice-président directeur de la programmation originale et du développement et Nikki Love, vice-présidente directrice de la production et du développement (ALLBLK) sont les producteurs exécutifs de WE tv.

froid x venteux premières le jeudi 5 janvier 2023 à 22 h HE / 21 h CT sur WE tv. De nouveaux épisodes sont disponibles sur le populaire service de streaming AMC ALLBLK, tous les lundis, après leur première sur WE tv.