La nouvelle série Royal Mob suit les vies, les amours et les rivalités sanglantes de la dynastie de la reine Victoria

Imaginez une famille plus riche et plus puissante que toute autre dans l’histoire.

Imaginez les manœuvres à enjeux élevés et les rivalités de toute une vie commençant dans la pépinière.

Non, on ne parle pas d’un épisode de Succession.

Nous parlons de la reine Victoria et de sa famille élargie – les neuf enfants, 42 petits-enfants et 87 arrière-petits-enfants qu’elle a surnommés sa « foule royale ».

Cette famille dysfonctionnelle fait l’objet d’une toute nouvelle série, Royal Mob, de Sky HISTORY.

Il raconte l’histoire du point de vue des sœurs Hesse, les petites-filles préférées de la reine Victoria.

Au cours de quatre épisodes de mariages mixtes, d’alliances difficiles et de rivalités familiales, Royal Mob porte bien son nom, plantant le décor d’une bataille entre cousins ​​qui a plongé l’Europe dans le conflit le plus sanglant qu’elle ait jamais connu.

Royal Mob est diffusé le lundi à 21h sur Sky HISTORY, ou vous pouvez regarder la série complète à la demande à partir de 21h le lundi 7 novembre.

Si vous aimez votre histoire parsemée de personnages audacieux et excentriques – et soyons honnêtes, qui ne l’aime pas ? – c’est le conte pour vous.

Mettant en vedette tout le monde, du charismatique et scandaleux oncle Bertie (c’est-à-dire Kind Edward VII) et du cousin prussien instable Willy (mieux connu sous le nom de Kaiser Wilhelm II) au tragiquement malheureux Nicolas, dernier tsar de Russie, cette saga a tous les ingrédients d’un un drame de prestige.

Et le spectacle lui rend plus que justice, avec un casting de stars et un scénario des écrivains acclamés Jamie Brittain et Abigail Wilson.

Si cela ne suffit pas à vous convaincre, voici cinq raisons pour lesquelles Royal Mob est un rendez-vous impérial à ne pas manquer.

Les soeurs de Hesse

Si vous n’avez pas entendu parler de ces quatre princesses, dites bonjour à votre nouvelle obsession historique.

Nous sommes invités à voir l’histoire à travers les yeux de ces quatre membres indomptables de la famille royale, infâmes « favoris » de la reine Victoria.

Chacune, à sa manière, est une femme remarquablement moderne – audacieuse, franche et forgeant son avenir, même au mépris des souhaits de la reine.

Ils portent le fardeau de la survie de leur dynastie à travers un marché matrimonial à enjeux élevés qui met Bridgerton à la honte.

C’est une chance rare de voir l’histoire que vous connaissez peut-être à travers les yeux de personnages que vous ne connaissez probablement pas.

Attendez-vous à être complètement accro, à plonger dans les trous de lapin sur Internet longtemps après la fin de chaque épisode.

Un avant-goût de la royauté

La famille royale occupe une place particulière dans le cœur des Britanniques, comme l’a profondément démontré le décès de la reine Elizabeth II.

Mais avant notre défunte reine, il y avait un autre monarque au pouvoir de longue date dont le pouvoir et l’influence s’étendaient à travers l’Europe.

Seule la reine Victoria commandait un empire sans précédent, mais l’influence de sa famille s’étendait à travers le monde, avec les futurs dirigeants de l’Allemagne, de la Russie, de la Norvège, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne inclus dans sa foule.

Et tandis que notre Elizabeth était louée pour son sang-froid et sa retenue politique, ses ancêtres étaient bien plus connus pour leurs scandales et leurs rivalités amères.

Cette famille tumultueuse et malheureuse a profondément façonné le monde moderne.

Mais bien que cette foule ait vu sa dynastie tomber alors que les trois grandes maisons royales entraient en guerre, une a survécu.

En fait, le roi Charles III est un descendant direct des sœurs Hesse.

Cadre historique

La fin du règne de la reine Victoria et la descente de l’Europe dans la Première Guerre mondiale en font une époque tout à fait fascinante.

Ceux qui apprécient leur histoire servie avec opulence, dégoulinant de bijoux avec un côté de drame politique, ont de la chance.

Nous sommes guidés à travers tout cela par des experts exceptionnels, dont Simon Sebag Montefiore, auteur des Romanov 1613-1918, et la princesse Olga Romanoff elle-même nous donne également une perspective unique sur cette période fascinante.

C’est l’Europe au bord du précipice, avec une grande famille glamour mais divisée au centre.

Oubliez Downton Abbey ou même The Crown, Royal Mob montre un drame familial à une toute autre échelle.

Le drame scénarisé

C’est plus qu’un simple documentaire.

Entre les têtes parlantes expertes se trouvent des scènes dramatisées qui vous attirent, donnant vie à cette histoire, avec l’aide d’un casting de haut calibre qui comprend Michele Dotrice (Betty dans Some Mothers Do ‘Ave ‘Em), qui rend la vraie justice à l’impérieuse reine Victoria.

Il y a des moments touchants, comme lorsque les sœurs Hesse contemplent la robe de mariée de leur défunte mère, qui ajoutent de la couleur au-delà des simples faits de l’histoire.

Et le vrai drame

Royal Mob est un conte plein de rebondissements inattendus, avec des personnages excentriques et des rebondissements surprenants si choquants qu’ils doivent être réels.

Des moines fous aux princes scandalisés et même à une révolution, le spectacle ne manque pas alors que l’opulence et la cérémonie de l’empire cèdent la place aux horreurs d’une guerre mondiale totale.

La réalité est vraiment plus étrange que la fiction.

Et cela, la chute de la famille la plus puissante de l’histoire, est aussi incroyable que vrai.

Royal Mob est sur Sky HISTORY à 21h tous les lundis, ou regardez la série complète à la demande à partir de 21h le lundi 7 novembre.