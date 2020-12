Xiaomi a dévoilé trois nouveaux membres de la gamme Redmi Note 9 la semaine dernière, le Redmi Note 9 5G, le Redmi Note 9 Pro 5G et le Redmi Note 9 4G, rendant les choses encore plus déroutantes qu’avant lorsqu’il s’agit de comprendre sa gamme (car il y a un tas d’autres modèles Redmi Note 9 plus anciens, non 5G aussi).

Les nouveaux téléphones ont été mis en vente en Chine aujourd’hui et en quelques heures à peine, l’entreprise a enregistré plus de 300 000 ventes. Le nombre a été compté jusqu’à 12 heures, heure locale, après quoi le compte officiel Redmi sur Weibo a publié l’image que vous pouvez voir ci-dessous, pour célébrer la bonne nouvelle.

Les Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G sont tous des appareils intrigants avec des prix incroyables, mais peut-être que le Note 9 Pro 5G se démarque le plus, avec son écran 120 Hz, sa caméra 108 MP et son départ de 1599 CNY prix (soit environ 243 $ ou 201 € aux taux de change actuels).

Il n’est donc pas vraiment surprenant qu’il (et ses frères et sœurs) se vendent bien. En dehors de la Chine, vous pouvez essentiellement obtenir le Redmi Note 9 Pro 5G avec un capteur de caméra principal différent du Mi 10T Lite 5G, tandis que le Redmi Note 9 4G est fondamentalement un Poco M3 rebaptisé. Il n’y a pas d’équivalent pour le Redmi Note 9 5G alimenté par Dimensity 800U dans le reste du monde, du moins pas encore.

Source (en chinois) | Via