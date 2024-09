La nouvelle série Netflix de Zack Snyder est sa version de The Boys

« Fuck the gods » est un sentiment qui semble être partout en ce moment, de l’interprétation la plus littérale de Netflix Kaos à la variété des récits du type « mangez les riches » qui exploitent la colère qui couve face aux inégalités croissantes actuelles. Ragnarök, la fin mythologique de nombreux dieux dans un accès de bataille brutale et de vengeance, est exactement le genre de chose qui peut parler de la façon dont la vie moderne peut sembler injuste et proche de la fin des temps en ce moment. Surtout si, comme dans Le Crépuscule des Dieux« rendu, il y a un mortel qui souffre d’une grave offense aux mains des divinités.

Il n’est pas nécessaire d’avoir été mariée pour comprendre que si Thor surgissait au milieu de la cérémonie et tuait toute votre famille, ce serait bouleversant. Le Crépuscule des Dieux » Sigrid (Sylvia Hoeks) n’a cependant pas besoin de l’imaginer : après être rentrée chez elle pour épouser son seul véritable amour, Leif (Stuart Martin), le dieu nordique du tonnerre massacre ses proches sous ses yeux. Et maintenant, elle a juré de se venger, quoi qu’il arrive.

Cette saga de vengeance est le cœur battant et ensanglanté de Le Crépuscule des Dieuxcréée par Zack Snyder, Eric Carrasco et Jay Oliva. C’est le genre d’histoire merveilleusement servie par l’animation ; alors que Sigrid rassemble une équipe pour envahir Valhalla et tuer le dieu au marteau une fois pour toutes, elle et sa cohorte peuvent rencontrer une sorcière dans les bois ou traverser un pont magique vers le pays des géants sans que la série ne s’arrête jamais. De plus, la conception des personnages taquine les influences variées de la série et colore notre perception des personnages pour un peu plus de plaisir. Sigrid semble sortir tout droit de Le secret de Kellsplus flatteuse et rappelant l’art du monde ancien, tandis que certains membres de sa troupe se sentent plus proches de DreamWorks des années 90, avec toute leur humanité pleine d’espoir. Cela reflète à quel point elle est un peu en décalage avec ceux qui l’entourent – changée par tout ce qu’elle a traversé.

Comme avec Lune rebelle ou La Ligue de Justice de Zack Snyder ou L’homme d’acier (ou 300 ou Coup de poing ventouse), ceux qui s’accordent ou non avec la sensibilité de Snyder en tant que conteur trouveront probablement ici leur instinct confirmé. C’est un gars qui peint avec des couleurs vives, de grandes émotions et du sexe et de la violence tonitruants. Pourtant, on peut parfois avoir l’impression que le médium choisi empêche certaines parties de la palette d’avoir vraiment du punch. Alors que le voyage s’accélère et que les batailles deviennent plus intenses, la nature caricaturale de la violence animée ne cesse jamais vraiment de freiner l’histoire.

De cette façon, Le Crépuscule des Dieux peut souvent ressembler moins aux sommets mythiques du Ragnarök et plus à ceux de Prime Video Les garçons. Comme Le Crépuscule des Dieux, Les garçons s’intéresse profondément à ce que les êtres divins nous doivent et à la façon dont leur indestructibilité peut les rendre insensibles à la cruauté du plus haut ordre. Les deux séries commencent par une tragédie horrible qui laisse place à une punition brutale. Et les deux séries finissent par dépasser les scènes de sexe et la violence horrible pour trouver une exploration plus réfléchie du chagrin, de la rage, de la connexion et de la malveillance. C’est amusant que la vision de Snyder sur les super-héros du moment ait un poids un peu plus épique. Les batailles des dieux et des hommes ont longtemps été son domaine, et le voir littéralisé ici (avec quelques géants et autres mythologies nordiques en plus) ne fait que renforcer les thèmes qu’il est si souvent intéressé à explorer autour du pouvoir et du contrôle.

Le Crépuscule des Dieux » Le succès ultime semble se refléter au mieux dans le fait que personne ne se lance à la poursuite d’un dieu pour la même raison. Cela permet à ce qui pourrait être une simple réécriture animée du mythe de devenir quelque chose de plus compliqué, délicat et brutal à mesure que nous voyons à quel point cette saga peut être vicieuse. Bien que tous ses rythmes ne soient pas servis par le monde animé, la série est loin d’être simplement un autre fourrage pour la rangée d’animation de Netflix, pleine de prises de position richement imaginées et variées sur les dieux, les royaumes et, oui, les scènes de sexe. C’est une série qui pourrait aller loin, comme en témoigne la cruauté démontrée dans ses derniers épisodes. Cela vaut la peine de prendre le temps de la regarder – que les dieux soient damnés.