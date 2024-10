La nouvelle série de Tyler Perry est n°1 sur Netflix malgré de mauvaises critiques

C’est reparti avec Tyler Perry, dont la dernière série pour Netflix La beauté en noir a fait de bons débuts dans les charts, mais est critiqué par de mauvaises critiques.

La série, dans laquelle les mondes du secteur des soins capillaires et d’un club de strip-tease minable entrent en collision, est l’émission Netflix n°1 aux États-Unis au moment d’écrire ces lignes – et ce, malgré les critiques assez épouvantables de Rotten Tomatoes (un score d’audience de 53%). ) et IMDb (4,7/10). Malheureusement, cela semble plutôt normal en ce qui concerne le travail de Perry, avec son film Netflix. Méa Culpa du début de l’année a connu un sort similaire – une bonne première performance, mais des critiques horribles.

donne son avis sur un Réviseur décideur à propos de la nouvelle série : « Tyler Perry’s La beauté en noir Il s’agit d’une subtile gifle, ce que nous sommes surpris de ne pas avoir vu dans le premier épisode sinistre et rempli d’abus. Ajoute Coupe stable prête à l’emploi: « Depuis qu’il est devenu un magnat milliardaire grâce aux films Madea, c’est comme si Perry s’était délibérément isolé de quiconque était prêt à lui dire que quelque chose comme La beauté en noir est une idée terrible.

En d’autres termes, que cela vous rappelle que les classements Top 10 de Netflix, tout en offrant une idée brute de ce qui est chaud ou pas sur le géant du streaming à un moment donné, ne sont en aucun cas une mesure de qualité. Dans le même ordre d’idées, je ne peux pas imaginer que Netflix soit particulièrement satisfait de la réponse initiale à La beauté en noirqui fait partie du partenariat créatif de Perry avec Netflix qui l’oblige à écrire, réaliser et produire des films et des séries sous un contrat accord de premier aperçu pluriannuel avec le streamer qui comprenait également le désastreux Méa Culpa.

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

Quant à quoi La beauté en noir Le sujet est le suivant : La série de 16 épisodes « suit deux femmes aux trajectoires de vie très différentes et se heurtant l’une à l’autre », explique Netflix.

« Taylor Polidore Williams (Divorce dans le noir, Chute de neige) incarne Kimmie, qui a du mal à joindre les deux bouts après que sa mère l’a expulsée, tandis que Mallory — interprétée par Crystle Stewart (Pour le meilleur ou pour le pire, Acrimonie) – réussit à diriger sa propre entreprise. Finalement, ils se retrouvent mêlés à la vie de chacun. Se déroulant à Atlanta, l’histoire rassemble une riche famille noire au sommet d’une dynastie de soins capillaires et une danseuse exotique prise dans les entrailles miteuses d’un célèbre club de strip-tease de Magic City.

L’émission est divisée en deux parties pour une raison quelconque, et Perry a déclaré dans une interview promotionnelle sur Netflix qu’il s’était inspiré de la scène des clubs de strip-tease d’Atlanta ainsi que de sa familiarité avec les dynasties réelles de soins capillaires. « Le secteur des soins capillaires ici est énorme [and] Magic City est immense et je me suis dit : « Que se passerait-il si ces mondes entraient en collision – le monde des strip-teaseuses et cette entreprise de soins capillaires ? » » Perry a poursuivi. « Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l’opprimé. »