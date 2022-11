La nouvelle série de The Apprentice verra un changement majeur dans l’émission de la BBC

LORD SUGAR aura deux aspirants commerciaux supplémentaires à fulminer l’année prochaine avec le retour de The Apprentice.

Le nombre de candidats à l’émission BBC1 a été porté à 18 pour le prochain épisode de l’émission primée, qui débute par un voyage à Antigua.

Lord Alan Sugar aura 18 aspirants à affronter lorsque la nouvelle série de The Apprentice reviendra[/caption]

Alan sera rejoint par les lieutenants de confiance Karren Brady et Tim Campbell[/caption]

L’ancien président des Spurs sera rejoint par les lieutenants de confiance Karren Brady et Tim Campbell, ainsi que le favori des téléspectateurs Claude Littner, qui revient pour deux épisodes.

Un initié de l’émission a déclaré: «Les patrons pensent que The Apprentice sera plus grand que jamais cette année et pensent que les téléspectateurs vont se régaler.

“Il y a tellement de défis passionnants prévus qu’il était logique d’augmenter les chiffres.”

L’épisode d’ouverture verra les 18 candidats se diriger vers les Caraïbes pour créer et vendre des excursions aux touristes.

À leur retour au Royaume-Uni, ils seront confrontés à des défis impliquant la création de leur propre dessin animé et la vente de nourriture de rue ainsi que des événements immersifs et même le monde du toilettage masculin.

Ils seront en compétition pour gagner un investissement de 250 000 £ qui changera leur vie dans leur propre entreprise.

C’est déjà dans l’agenda. . .