La nouvelle série de Kristen Bell est à 93 % sur les tomates pourries, mais son créateur attrape les critiques des téléspectateurs

Kirsten Bell est revenue au petit écran pour un Première télévisée de 2024 qui est passée sous les radars de beaucoup de gens ces derniers mois, et même moi, j’étais à peine conscient de son existence avant qu’elle n’apparaisse dans la programmation télévisée de Netflix. Mais maintenant qu’elle est entièrement disponible et disponible en streaming pour tout le monde, sa comédie romantique Personne ne veut ça a été un succès indéniablement populaire et acclamé jusqu’à présent.

Bien sûr, tout simplement parce qu’une émission de télévision est capable d’atterrir. un score élevé sur Rotten Tomatoes ne signifie pas qu’il est automatiquement exempt d’opinions critiques et de retours de flamme de la part de certains téléspectateurs. Plongeons dans les bonnes et les moins bonnes nouvelles de la nouvelle série de la créatrice Erin Foster.

Le retour de Kristen Bell à la télévision est un succès acclamé par la critique sur Rotten Tomatoes

Il est vrai qu’une émission de télévision ou un film obtient un score exceptionnel Tomates pourries n’est pas nécessairement l’indicateur le plus précis de la qualité d’un projet, il est assez rare que des projets certifiés frais soient largement considérés comme de la pure merde. Et Personne ne veut ça certains ne se situent pas dans le bas du spectre de qualité, ayant obtenu un score énorme de 93 % (au moment de la rédaction) ; sur les 29 critiques compilées, seuls deux médias ont attribué à l’émission une note pourrie.

À mon avis personnel, Personne ne veut ça mérite largement les éloges qui lui sont adressés, même si j’ai été contrarié par la fin à la hauteur du titre. La comédie est au rendez-vous, la romance est surtout au rendez-vous, même s’il faut une légère suspension d’incrédulité pour adhérer au chaud rabbin Noah de Joanne et Adam Brody de Bell qui tombe si fort si rapidement.

Mais il ne s’agit pas seulement de la romance fondamentale. Personne ne veut ça se penche également sur les relations fraternelles compliquées mais largement enrichissantes, à la fois entre Joanne et Morgan de Justine Lupe, et entre Noah et Sasha de Timothy Simons. Et pour la plupart, il évite bon nombre des tropes dignes de gémissements qui affligent les comédies romantiques de niveau inférieur. Mais tous les téléspectateurs n’étaient pas d’accord sur le fait que les séries Netflix évitaient TOUS les stéréotypes.

La créatrice Erin Foster a défendu que personne ne voulait cela face aux plaintes du public concernant les stéréotypes juifs

La créatrice de la série et showrunner Erin Foster a basé de nombreux éléments du voyage de Joanne sur sa propre vie. Cinq ans environ avant les débuts de la série Netflix, elle a suivi un cours de dix semaines à l’Université juive américaine de West Los Angeles, après être également tombée amoureuse d’un homme juif – son mari actuel, Simon Tikhman – qui était déterminé à partager son partenaire. son système de foi.

Mais pour l’essentiel, ce n’est pas spécifiquement la relation entre Joanne et Noah qui a été critiquée, mais plutôt les femmes juives dans la vie de Noah qui se présentent comme très critiques, trop contrôlantes et pas les plus ouvertes à rencontrer de nouvelles personnes. (Pas que différente des mères de toutes croyances, du moins d’après mon expérience.) Jessica Radloff de Glamour a peut-être écrit le plus évaluation critique généralisée de Personne ne veut ça‘ représentation des femmes juives, mais Foster l’a défendu en affirmant que les expériences de chacun sont différentes et que créer des personnages qui évitaient tous les stéréotypes aurait été critiqué comme étant inauthentique. Comme elle l’a dit au Horaires de Los Angeles:

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement

Je pense que nous avons besoin d’histoires juives positives en ce moment. Je pense que c’est intéressant quand les gens se concentrent sur : « Oh, c’est un stéréotype du peuple juif », quand vous avez un rabbin comme chef de file. Un jeune rabbin sexy et cool qui fume de l’herbe. C’est l’antithèse de la façon dont les gens perçoivent un rabbin juif, n’est-ce pas ? Si je faisais en sorte que les parents juifs soient deux hippies granola dans une ferme, alors quelqu’un écrirait : « Je n’ai jamais rencontré une personne juive comme ça auparavant. Vous ne savez clairement pas comment écrire les Juifs, vous ne savez pas ce que vous faites, et cela ne nous représente pas bien.

Une explication assez juste, même avec ses lacunes. Aller trop loin dans n’importe quelle direction va ébouriffer les plumes de quelqu’un, et il est parfois plus facile de s’appuyer sur ce qui est plus familier et de construire à partir de cela.

En ce qui concerne les plaintes spécifiques concernant la mère de Noah, Bina (Tovah Feldshuh) et sa belle-fille Esther (Jackie Tohn), Erin Foster a partagé qu’elle n’avait pas vraiment vécu cela avec sa propre belle-famille, qui était beaucoup plus ouverte. aux étrangers, mais que la nature des récits télévisés a influencé la décision de rendre Bina si stricte quant aux choix de son fils. Selon le showrunner :

Mais dans une émission de télévision, il faut avoir des conflits. Il est important que les parents de Noah dans la série soient des immigrants, car la culture des immigrants est très différente de la culture juive américaine. Les parents de Simon ont fui l’Union soviétique parce qu’ils étaient juifs. C’est une expérience très différente de celle de quelqu’un qui a grandi à Los Angeles, sans être exposé au type d’antisémitisme auquel il a été exposé. Cela signifie quelque chose de différent. C’est un sujet beaucoup plus sensible et qui leur tient beaucoup plus à cœur. C’est pourquoi je ne pense pas que les parents soient autant des stéréotypes. La culture des immigrants peut être très insulaire et avoir peur des étrangers, et ce pour une bonne raison.

Du point de vue de l’histoire, cela a donné à Noah et Joanne un autre obstacle culturel à surmonter et à franchir afin de maintenir leur relation solide. Bien sûr, à la fin, le rabbin de Brody semble jeter toute sa carrière et son chemin de vie en mer afin de rester avec Joanne, mais nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera dans une potentielle deuxième saison.

Le moyen le plus simple d’y parvenir est de dire à tous vos amis abonnés à Netflix de regarder cette émission en toute hâte !