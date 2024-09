La nouvelle série de Kaitlin Olson, née à Portland, « High Potential », sera diffusée mardi

Kaitlin Olson, qui a montré son talent pour la comédie et le drame dans des projets tels que « It’s Always Sunny in Philadelphia » et son travail nominé aux Emmy Awards dans « Hacks », a l’occasion de jouer sur ces deux atouts en tant que star de la nouvelle série, « Haut potentiel » dont la première sera diffusée le mardi 17 septembre sur ABC.

« High Potential », inspiré d’une série française, met en vedette Olson, qui est né à Portland et a fréquenté le lycée Tigard et l’Université de l’Oregon — dans le rôle de Morgan, une mère célibataire qui travaille comme femme de ménage. Mais les capacités de Morgan en tant qu’« intellectuelle à haut potentiel », comme nous le dit le pilote, signifient qu’elle possède des dons cognitifs avancés.

Dans le premier épisode, Morgan est en train de nettoyer un officier de police lorsqu’elle tombe sur un dossier et – en génie qu’elle est – découvre sur place que la femme que la police croit suspecte d’un crime est en fait une victime.

Diverses complications s’ensuivent, mais à la fin de l’épisode, Morgan a aidé un détective de la police de Los Angeles (joué par Daniel Sunjata) à résoudre un meurtre et a accepté la suggestion de son patron (Judy Reyes) de travailler comme consultante auprès du département pour trouver des solutions aux crimes.

La série, dont les producteurs exécutifs incluent Drew Goddard (qui a notamment écrit les scénarios de « Cloverfield », « Seul sur Mars » et bien d’autres), mélange des éléments de procédures policières avec des moments de drame et de comédie.

Lors d’un panel où les créateurs et les membres du casting ont discuté de la série lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association, Olson a déclaré à propos de Morgan que le personnage est « très imparfait, très bavard » et aussi « très réaliste. C’est une mère très aimante. Je suis une mère très aimante. Ce n’était pas si difficile à accepter. »

« High Potential » sera diffusé en première à 22 heures le mardi 17 septembre sur ABC, et les épisodes seront diffusés le lendemain sur Hulu.