Après le succès de Tomber sur Prime Video, la star de la série Ella Purnell a été davantage acclamée avec sa nouvelle série télévisée. Son spectacle Pois de senteurqui est désormais diffusé sur Starz, a fait ses débuts avec les éloges unanimes de la critique.









Sur des tomates pourries, Pois de senteur a fait ses débuts avec un score presque parfait de 92 %. Le score est comparable à Tomberqui est actuellement classé à 94%. Pois de senteur a également un fort score d’audience de 84%. Les critiques ont loué la performance de Purnell ainsi que l’écriture, certains suggérant qu’il y avait une conclusion solide qui devrait justifier la réalisation d’une deuxième saison.

« Pois de senteurse sent frais du début à la finnous offrant une histoire captivante jusqu’au cliffhanger choquant du dernier épisode, » RogerEbert.com a déclaré la critique Kaiya Shunyata à propos de la série dans une critique.

Carly Lane de Collisionneur de la même manière, « Alors que d’autres émissions dans cette veine ont eu du mal à réussir leur atterrissage, Pois de senteur fait plus qu’assez pour inspirer la confiance que, quoi qu’il arrive, cela reste un une montre addictive jusqu’à la fin« .

Pois de senteur

est une série délicieusement addictive.

« Pois de senteur est une série délicieusement addictive, » Des critiques claires et nettes » a également déclaré le critique Branyan Towe. « La performance sensationnelle d’Ella Purnell comme Rhiannon Lewis donne tant de cœur à un protagoniste tordu. Elle vous donnera envie de suivre jusqu’au bout une histoire fantastique, bouleversante et comique. »





La série est créée par Kirstie Swain et est basée sur le livre original de CJ Skuse. Swain a écrit la série avec Krissie Ducker, Laura Jayne Tunbridge et Selina Lim. Aux côtés d’Ella Purnell, Pois de senteur met également en vedette Nicôle Lecky, Jon Pointing, Calam Lynch, Leah Harvey, Jeremy Swift, Dustin Demri-Burns, Luke McGibney et Ingrid Oliver.





Ella Purnell dirige le casting de Sweetpea

Le synopsis officiel de Pois de senteur on peut lire : « Rhiannon Lewis [Purnell] ne fait pas grande impression – les gens la croisent dans la rue sans y jeter un deuxième regard. Elle est continuellement négligée pour une promotion au travail, l’homme qu’elle aime ne s’engage pas et son père est vraiment très malade. Alors tout bascule dans sa vie. Rhiannon est poussée par-dessus bord et perd le contrôle. Soudain, la giroflée a disparu, et à sa place se trouve une jeune femme capable de tout… La vie de Rhiannon se transforme alors qu’elle se transforme en un nouveau pouvoir enivrant, mais pourra-t-elle garder son tueur secret ?





Actuellement, Purnell se prépare à son retour en tant que l’un des personnages principaux du film Prime Video. Tomberl’émission télévisée à succès basée sur la franchise de jeux vidéo. Purnell a également joué des rôles principaux dans les émissions de télévision Doux-amer, Star Trek : Prodigeet Gilets jaunes. Elle interprète également un rôle principal dans le film d’animation de Netflix. Ésotérique série, qui débutera sa deuxième et dernière saison en novembre.

Pois de senteur est en streaming sur Starz.

Source : Tomates pourries