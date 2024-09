La nouvelle série de comédie romantique de Netflix vient de sortir et elle ressemble déjà à un visionnage en boucle parfait

Cela fait un moment que Netflix a sorti une comédie romantique qui se démarque vraiment sur un marché encombré. Cependant, il semble que « Nobody Wants This » soit sur le point de devenir le dernier succès maintenant qu’il est arrivé sur le marché. service de diffusion en continu En tant que personne qui aime les séries de comédies romantiques amusantes qui ne se prennent pas trop au sérieux, je sais que je serai l’une des premières à la regarder en boucle.

Cette comédie romantique qui fait du bien semble avoir tous les ingrédients pour en faire un film facile à regarder. C’est presque garanti pour grimper dans le top 10 de Netflix, et même avoir la force de se battre pour la première place contre la dernière série controversée. Les premières critiques sont très élogieuses, les critiques la qualifiant d’« électrique » et louant son humour acéré, ses performances exceptionnelles et « l’alchimie crépitante » entre ses protagonistes.

Bien qu’il soit encore tôt, « Nobody Wants This » semble déjà être un sérieux prétendant au titre de prochaine émission n°1 du streamer. Avec une prémisse irrésistible et du charme à revendre, cela pourrait être le succès à regarder en boucle que les téléspectateurs attendaient. Alors, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette comédie romantique et ce que les critiques en disent.

De quoi parle « Personne ne veut ça » ?

« Nobody Wants This » est une comédie romantique qui suit l’histoire d’amour improbable entre une podcasteuse agnostique, Joanne (Kristen Bell), et un rabbin nouvellement célibataire, Noah (Adam Brody). Après s’être rencontrés lors d’un dîner organisé par un ami commun, ils tombent rapidement amoureux l’un de l’autre, mais leur relation est confrontée à des défis liés à leurs modes de vie très différents et à leurs familles qui s’immiscent dans leurs vies.

Cette comédie romantique est en fait basée sur l’histoire vraie de la rencontre entre la créatrice de la série, Erin Foster, et son mari. Elle explore la question de savoir si l’amour peut réellement surmonter des différences aussi marquées, tout en offrant beaucoup d’humour et de cœur.

Les premières critiques de « Nobody Wants This » — voici ce que disent les critiques

Comme mentionné précédemment, « Nobody Wants This » n’a que juste est arrivé sur Netflix, donc il n’a même pas de Tomates pourries Le score n’est pas encore au rendez-vous au moment de la rédaction de cet article. Cependant, quelques premières critiques de l’émission ont été publiées et elles semblent toutes plutôt positives.

Le gardien Lucy Mangan l’a qualifié de « comédie romantique joyeuse » et a déclaré que c’était « la chose la plus drôle, la plus douce, la plus scabreuse, la plus romantique et la plus réelle que nous ayons vue depuis – eh bien, depuis Colin de Accounts ». Pendant ce temps, Mike Hale de la Le New York Times a apprécié les performances émotionnelles : « Bell et Brody, qui ont tous deux déjà fait ce genre de choses auparavant, forment un couple merveilleux. Vous soutenez Joanne et Noah alors que la pression sur leur relation monte jusqu’à un sommet de fin de saison. »

(Crédit photo : Stefania Rosini/Netflix)

La plupart des éloges semblent être dirigés vers la puissante alchimie entre Bell et Brody. Le Club AV Saloni Gajjar a trouvé cela « remarquablement agréable à regarder », mais cela dépend de la façon dont les personnages gèrent une relation aussi inattendue : « Il est clair que Noah et Joanne veulent vraiment cela. [relationship] pour travailler. Et sans Brody et Bell qui vendent ce sentiment à tout va, la série ne serait pas aussi crédible et charmante.

Cependant, tous les avis ne sont pas aussi positifs. Daniel Fienberg de Le Hollywood Reporter l’a qualifié de « comédie romantique frustrante et inégale » qui « s’appuie autant sur les stéréotypes que sur les tropes des sitcoms ». Mais ils n’ont pas complètement aversion la série, terminant la critique avec : « En réponse au titre de la série, ce n’est pas que je ne veux pas ça. En fait, je le veux vraiment. Mais faire référence à une comédie romantique complètement déconnectée… c’est compliqué. »

Faut-il regarder « Nobody Wants This » sur Netflix ?

(Crédit image : Netflix)

Je n’ai même pas eu besoin de lire les critiques pour savoir que je vais regarder en boucle les dix épisodes de « Nobody Wants This » dès que possible. On dirait que c’est la comédie romantique rafraîchissante que les abonnés de Netflix attendaient, et j’espère qu’elle fera au moins partie du top 10.

Bien sûr, ce n’est peut-être pas l’émission la plus révolutionnaire de tous les temps, mais le duo unique d’un podcasteur sexuel et d’un rabbin crée beaucoup de place pour des moments hilarants et des conversations plus profondes sur les relations et la foi. De plus, l’alchimie indéniable entre les protagonistes est un énorme prime.

