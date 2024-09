La nouvelle série Crave explore l’histoire d’amour de Leonard Cohen avec Marianne

Une nouvelle série originale de Crave inspirée de la chanson emblématique de Leonard Cohen « So Long, Marianne » plonge dans l’histoire d’amour complexe entre le célèbre auteur-compositeur et sa muse, Marianne Ihlen.

Mettant en vedette Alex Wolff dans le rôle de Cohen, la série vise à mettre en évidence la profondeur de leur relation au-delà de la musique.

Wolff, fan de longue date de l’artiste, a exprimé son engagement à honorer l’héritage de Cohen.

« Je l’ai aimé dès la première chose que j’ai lu. Alors j’ai senti que je lui devais tout et que je devais à cette personne incroyable et à cette vie incroyable de lui donner tout ce que j’avais. »

Sa co-star, Thea Sofie Loch Naess, a déclaré que son objectif était de montrer au public que Marianne était plus que l’intérêt amoureux de Cohen.

« Nous sommes chargés de cette tâche énorme pour essayer, à notre manière, de les ramener à la vie. Et vous devez le faire avec respect et honneur et pour moi, c’était pour montrer qu’elle était une muse. Oui. Mais elle était un être humain », a-t-elle déclaré.

Wolff a déclaré qu’il y avait des aspects de l’histoire de Cohen que les fans ne connaissaient peut-être pas.

« Je pense que certaines de mes parties préférées de la série sont celles qui parlent de notre histoire d’amour, de son écriture et de ses échecs, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et j’adore ça dans la série. »

Intronisé au Rock n’ Roll Hall of Fame, il est indéniable que Cohen a laissé un impact sur le monde. C’est quelque chose que Wolff a remarqué lors de sa visite à Montréal.

« Léonard a ce sentiment divin ici à Montréal avec cette grande murale. »

L’acteur a déclaré qu’il espérait rendre justice à Cohen.

« Merci beaucoup à tout le monde à Montréal, parce que ce n’est pas comme si c’était facile de confier quelque chose comme Leonard à un enfant américain. Et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Et j’espère juste qu’ils savent que j’ai donné tout mon amour. à cela », a-t-il déclaré.

Et son amour a grandi au fur et à mesure qu’il tournait des parties de la série à Montréal. Il n’a pas perdu de temps pour se familiariser avec la ville.

« Vous avez d’excellents bagels. Le magasin de bagels où je suis allé est incroyable, où il avait l’habitude d’aller. Et j’y suis allé et je me procurais juste des bagels. »

L’acteur a ajouté que marcher sur les traces d’une icône est pour lui un élément de sa liste de choses à faire.

« J’ai vraiment de la chance. Je considère que c’est l’un des plus beaux cadeaux de ma vie », a déclaré Wolff.