Le créateur d’un drame télévisé sur la vie de l’impératrice russe Catherine la Grande a inclus un avertissement pour avertir le public que certaines scènes sont imaginées – et a averti des dangers de ne pas être honnête avec le public.

Le dramaturge australien Tony McNamara a déclaré à propos de sa nouvelle série The Great: «Nous sommes des dramaturges, pas des historiens.

Le drame de Channel 4, mettant en vedette Nicholas Hoult et Elle Fanning, porte un avertissement au début pour informer les téléspectateurs qu’il s’agit «d’une histoire parfois vraie».

McNamara, qui est surtout connu pour avoir co-écrit le film nominé aux Oscars The Favorite, a déclaré au Times: « Nous ne racontons pas toujours l’histoire de Catherine dans la bonne chronologie, mais nous la racontons dans le bon esprit. Et j’ai dit au public que ce n’était pas tout à fait vrai. Je suis devenu propre.

Il a déclaré que Le Grand contenait « une histoire qui est en quelque sorte vraie et des faits que je pensais utiles », ajoutant: « Je suis également conscient de la façon dont l’histoire est écrite et choisie. Nous ne sommes pas si serviles parce que nous pensons que cela ne raconte pas assez bien l’histoire.

Ses commentaires interviennent après qu’un chœur de politiciens et d’experts royaux a déclaré dimanche au Mail que le géant du streaming Netflix devrait inclure un avertissement avant les épisodes de The Crown.

Les critiques disent que certaines des scènes de la quatrième série – en particulier celles examinant le mariage du prince Charles et de la princesse Diana – ne se sont jamais produites ou sont des déformations de la vérité.

Le créateur de la Couronne, Peter Morgan, a résisté aux appels, en disant: «Vous devez parfois renoncer à l’exactitude, mais vous ne devez jamais abandonner la vérité.

Mais McNamara a déclaré que The Crown avait eu des problèmes lorsque les téléspectateurs pouvaient se souvenir des personnes représentées.

«Ils ont eu une période où tout ce qu’ils ont fait était considéré comme la vérité et maintenant ils ont atteint une période où les gens l’ont vécu», a-t-il déclaré. «La propriété que les gens du monde entier avaient sur cette histoire – ils ne peuvent pas gagner.

Le Grand, qui commence ce soir, détaille le mariage entre Catherine, qui dirigea la Russie entre 1762 et 1796, et son deuxième cousin, Pierre III, qu’elle renversa lors d’un coup d’État.

McNamara a déclaré qu’il avait inventé certaines sections pour répondre à ses objectifs dramatiques. «J’avais une histoire particulière à écrire sur les hommes au pouvoir et le premier Peter ne m’a pas aidé à raconter cette histoire», a-t-il déclaré. C’était un personnage beaucoup plus faible et enfantin d’une manière différente.

« J’ai créé Peter pour être un bon antagoniste de Catherine et pour me laisser parler d’hommes qui héritent du pouvoir et ne savent pas trop quoi en faire. Je voulais savoir comment elle avait réagi au fait qu’elle avait épousé le mauvais homme. Maintenant, elle doit décider de le tuer.

