Obtenez un autre nouveau regard sur Eli Roth Action de grâces. Écoutez une chanson de Bollywood sur Archie Comics. Une nouvelle featurette nous dévoile les coulisses du Jeux de la faim préquelle. De plus, plus d’images de Pauvres choseset quand espérer le retour de Aqua Teen Faim Force. Spoilers, à nous !

Lors de sa récente apparition sur le podcast Happy Sad Confused, Matthew Vaughn a confirmé qu’il ne réaliserait pas le prochain film de James Bond.

Godzilla moins un

Toho a publié un superbe nouveau spot télévisé pour Godzilla moins un.

Version 2023 du 11 janvier 3 du mois 『ゴジラ-1.0》

Action de grâces

Sony a également publié un nouveau spot télévisé pour Eli Roth Action de grâces.

Les Archies

Une chanson complète de l’adaptation cinématographique Bollywood de Netflix de Riverdale est maintenant en ligne.

Sunoh | Les Archies | Zoya Akhtar | Agastya, Dot., Khushi, Mihir, Suhana, Vedang, Yuvraj | Ankur T.

The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents

Un nouveau Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents featurette discute des origines secrètes de Snow.

The Hunger Games : La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents (2023) Dossier spécial « Bienvenue à Panem »

Pauvres choses

Ailleurs, Emma Stone évoque son personnage, Bella Baxter, dans une nouvelle featurette pour Pauvres choses.

PAUVRES CHOSES | Bande-annonce étendue | Photos de projecteur

Les Trois Mousquetaires : Milady

Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et Lyna Khoudri reviennent pour Les Trois Mousquetaires : Miladyla suite de celui de cette année Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan.

LES TROIS MOUSQUETAIRES 2 : MILADY Bande-annonce (2023) Eva Green

Il y a quelque chose dans la grange

Des elfes mécontents viennent chercher la famille de Martin Starr dans la dernière bande-annonce de Il y a quelque chose dans la grange.

Il y a quelque chose dans la grange (2023) Bande-annonce exclusive – Film d’horreur de Noël

Âmes soeurs

Neal McDonough héberge une version mortelle de Le jeu de rencontres dans une nouvelle bande-annonce pour Âmes soeursouverture dans certains cinémas aujourd’hui.

Soul Mates (2023) Teaser exclusif – Film d’horreur en salles le 20 octobre

Aqua Teen Faim Force



Aqua Teen Hunger Force reviendra pour une nouvelle saison ce 26 novembre.

Saut quantique

Enfin, selon Saut quantique co-showrunner Martin Gero, le personnage régulier de la nouvelle saison d’Eliza Taylor, Hannah Carson, n’est pas un voyageur temporel.

Je pense que tu peux voir une dimension différente de [Eliza] que son personnage sur Les 100. Elle est phénoménale, mais elle n’est pas une voyageuse dans le temps.

