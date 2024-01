La nouvelle sculpture sur neige des frères Bartz

Les Bartz Brothers, sculpteurs sur neige de New Brighton, ont lutté contre le temps chaud et les chutes de neige record pour donner vie cette année à leur plus grande sculpture sur neige jamais réalisée.

Un phoque de 21 pieds de haut, inspiré du célèbre phoque Sparky du zoo de Côme, est leur première sculpture de neige exposée dans un lieu autre que la cour familiale, où les foules étaient trop grandes pour le quartier.

Les familles ont fait la queue au parcours de golf de Brightwood Hills à New Brighton ce week-end pour avoir la chance de rencontrer et de prendre une photo avec le pinnipède blanc. Le sculpteur Austin Bartz a patiemment pris des photos et démontré comment Sparky pouvait souffler de la fumée par la bouche lorsqu’un don était fait à une bonne cause.

Sparky est la dernière d’une longue lignée de sculptures construites par les frères. En 2012, ils ont repéré un poisson-globe sur le quai lors d’un voyage en famille en Floride. Ils sont rentrés chez eux et ont décidé d’essayer de reconstruire le poisson avec de la neige et ont fini avec une version de 8 pieds qui est devenue la première sculpture sur neige de la famille. Depuis, ils sculptent et façonnent soigneusement la neige.

Cette année, leur travail fait partie de « Brave the BRRR », la nouvelle célébration hivernale de New Brighton qui comprenait également une recherche de gnomes, un marché fermier d’hiver et des food trucks. Depuis le dévoilement de Sparky vendredi dernier, ils estiment avoir au moins 6 000 visiteurs par jour, a déclaré Bartz.

Le manque de neige cet hiver a entraîné de nombreuses longues journées pour l’équipe de sculpture, a déclaré Bartz. Austin et son frère Connor, qui possèdent ensemble une entreprise d’aménagement paysager, ont travaillé 14 heures par jour pour donner vie à Sparky.

“La majeure partie de la neige a été fabriquée avec un enneigeur artificiel, puis une partie a également été transportée par camion depuis le Carnaval d’hiver”, a déclaré Bartz. “Et puis nous en avons également reçu dans les parkings et rampes locaux de Minneapolis.”

Mary Waldschmidt et sa famille ont voyagé depuis Randolph, Minnesota, au sud de la zone métropolitaine, pour un aperçu de Sparky par une journée ensoleillée de lundi. Ils essaient d’attraper les sculptures du frère quand ils le peuvent, a-t-elle déclaré, et ils étaient ravis de l’accessibilité du nouveau lieu.

“C’est vraiment sympa de l’avoir dans le parc”, a déclaré Waldschmidt. “Ce sont les gars les plus créatifs.”

Le sceau fabriqué par la neige a reçu lundi le “Sparky SEAL of Approval” du Como Park Zoo & Conservatory sur Facebook.

La sculpture est ouverte tous les jours de 8h à 22h jusqu’au 10 février. Les photos sont gratuites, mais pour un don de 25 $, Sparky soufflera de la fumée. Les bénéfices seront reversés aux efforts en faveur de l’eau potable en Afrique par l’intermédiaire de World Vision une fois les dépenses couvertes.