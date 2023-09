La nouvelle saveur de soda générée par l’IA de Coca-Cola tombe à plat

Comme si le battage médiatique autour de l’IA ne pouvait pas devenir plus exaspérant, Coca-Cola a dû prendre le train en marche. L’immense entreprise de boissons a fait appel à une intelligence artificielle pour lui servir de conseiller dans le développement d’une nouvelle saveur de sa boisson gazeuse titulaire. Naturellement, Gizmodo a dû aller au fond des choses (la bouteille de soda) et les résultats ont été… sans surprise.

Vous est-il déjà arrivé de fermer les yeux et de vous attendre à recevoir un coup de poing dans la bouche, mais de recevoir un léger coup dans le nez ? Boire du Coca-Cola Y3000, abréviation de « Année 3000 », a la même saveur. Le slogan « Futuristic Flavored » vous fait peut-être attendre les saveurs audacieuses d’un avenir prospère, mais cela ne pourrait pas être plus faux. La première fois que le liquide bouillonnant touche votre langue, vous vous attendez à la même sensation acide et gazeuse qu’un Coca ordinaire., mais la boisson glisse jusqu’au fond de la bouche et reste là, grillant avec une trivialité engourdie sur vos papilles gustatives. Et puis la saveur disparaît, vous laissant un vague arrière-goût de baies et de sucre.

Grâce à la magie de l’IA, Y3000 jeune version différente du même goût ancien qui manque de toute trace de nouveauté, et contrairement au nombre infini de saveurs Oreo, il n’y a même pas de « Je dois voir quel goût ça a comme » l’impulsion pour choisir le Y3000 dans le commerce. Ce ne sont que des mots à la mode, pas dignes d’intérêt.

Le Y3000 de Coca-Cola est mauvais. Ne fais pas çapatinez-le.

Kévin Hurler: Je ne suis pas un grand amateur de soda, j’ai entraîné mes papilles gustatives à l’eau et à des boissons gazeuses occasionnelles pendant la majeure partie des six dernières années. En tant que tel, j’ai pensé que mes papilles gustatives étaient peut-être simplement sous-développées lorsque la première gorgée de Y3000 a frappé ma langue. Ce n’est que lorsque mon co-scénariste Kyle Barr a réitéré mes inquiétudes que nous sommes arrivés à la même conclusion que la boisson fantaisiste était tout simplement fade.

Même si le Coca était froid au premier goût, il s’est un peu réchauffé lors de son trajet de Soho à Midtown Manhattan. En tant que tel, il était juste de tester la boisson à nouveau avec de la glace après notre premier essai. Croyez-le ou non, c’était encore plus fade une fois bien refroidi. Chaque bouteille de soda coûtait 1,99 $ plus taxes. et une telle quantité me semble rarement être un gaspillage, mais Y3000 n’était que de l’écorce et aucune morsure.

Kyle Barr : Mes attentes étaient faibles, mais Coca-Cola m’a mis au fond. Fallait-il s’en douter moins ? L’IA est notoirement mauvaise pour proposer des recettes, que ce soit des cocktails alcoolisés ou des repas économiques qui ne vous tueront pas carrément. Les chatbots comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google n’ont aucune idée du résultat de leur recettes. Ils savent simplement quels ingrédients ont été côte à côte dans le passé, ce qui regroupe ce qui peut bien fonctionner ensemble. Si Y3000 était réellement développé aux côtés de l’IA, on pourrait imaginer Coca-Cola Il aurait peut-être fallu apporter des modifications très importantes à la recette pour la rendre réellement comestible.

Et même après tous ces efforts, toutes ces idioties de branding, et la conception du logo numérisé, la saveur est mauvaise. Y3000 est mauvais. Ne le buvez pas.

Le soda généré par l’IA est également livré avec une expérience AR

Il ne suffit plus de sortir un arôme de soda : Coca-Cola vante également son expérience de réalité augmentée Y3000. En scannant le code QR sur la bouteille de soda, vous accéderez à une application Web qui utilise les photos que vous prenez pour générer un aperçu en réalité augmentée de l’an 3000. Ce que vous obtenez, ce sont les mêmes images brillantes que n’importe quel idiot. Le générateur d’images de l’IA pourrait cracher, mais ces instantanés présentent des captures hyperréalistes, par exemple, d’une ville utopique (basée sur une photo de New York) et un portrait de quelques bibelots colorés (d’après une photo d’un bureau).

Capture d’écran: Gizmodo

Coca-Cola a annoncé la saveur dans un communiqué du 12 septembre communiqué de presse, avec la directrice principale de la stratégie mondiale, Oana Vlad, affirmant que l’entreprise voulait « explorer le concept de ce à quoi pourrait ressembler un Coca du futur ». Si le Coca du futur a un goût pratiquement inexistant, nous nous en tiendrons au bio. plaisirs de H2O.