La nouvelle salle à manger Bayside ouvre ses portes | Nouvelles locales

Bayside Tap and Steakhouse sur Old West Main Street de Red Wing est un endroit préféré pour manger dans toute la communauté.

Le restaurant bien-aimé a récemment ouvert un espace secondaire à quelques espaces seulement du restaurant d’origine pour accueillir des groupes et des événements plus importants.

« Bayside est en affaires depuis 10 ans et nous recevons des demandes constantes pour des fêtes de 40 ou 50 personnes pour des dîners de mariés, des célébrations de la vie, des anniversaires et des fêtes de fin d’année », a déclaré le propriétaire de Bayside, Glen Witham.

Après des années de recherches, ils ont commencé à chercher un espace pour accueillir de plus grands groupes.

« Nous cherchions quelque chose de pratique et cet espace est arrivé et il n’est qu’à quatre portes », a déclaré Witham. « Il est conçu pour accueillir des groupes de 40 ou 50 personnes et c’est tout ce que nous recherchions dans un espace secondaire. »

L’espace est disponible pour diverses occasions. Ils servent sous forme de buffet et constituent un endroit idéal pour les entreprises qui ont besoin d’un espace de réunion plus grand, pour les fêtes de fin d’année et à peu près tout le reste. Il existe une variété d’options de menu parmi lesquelles choisir et offrent également la possibilité d’un bar complet.

Le restaurant a déjà pris des réservations pour cette année et l’année prochaine, et a déjà organisé son premier événement plus tôt cette saison.

« Toute la nourriture est préparée par Bayside et nous disposons d’une licence d’alcool de restauration hors site, ce qui nous permet de créer un bar complet en option », a déclaré Witham. «Nous sommes abordables et nous sommes quelque chose dont nous pouvons être fiers, je pense.»

Bayside Tap and Steakhouse a été reconnu comme le restaurant de l’année au cours des deux dernières années par la Chambre de commerce de Red Wing et l’entreprise est toujours occupée avec des clients. Ce nouvel espace de salle à manger avait tout son sens.

C’est en préparation depuis un certain temps, mais jusqu’à ce qu’ils aient trouvé l’endroit parfait, ils n’ont rien fait sur l’idée.

« Nous avions lancé l’idée depuis un certain temps, mais une fois que nous avons découvert que cet espace était disponible, cela a fonctionné », a déclaré Witham.

Witham est passionné par la création d’un espace accueillant dans le quartier du West End et l’ouverture de cet espace de salle à manger est une autre façon pour les gens d’explorer le West End.

« Nous sommes ravis de faire partie de tout ce qui se passe ici. Nous avons enduré les dernières années de reconstruction », a déclaré Witham. « Old West Main a fière allure et, compte tenu de la direction dans laquelle la ville essaie de nous orienter, je pense que cela se passe. »

Bayside Dining Hall a hâte de réserver d’autres événements.

Pour ceux qui souhaitent réserver l’espace, il y a plus d’informations en ligne sur baysidetapandsteakhouse.com/dining-hall-events.

Bayside Dining Hall organise une journée portes ouvertes pour accueillir la communauté dans le nouvel espace le jeudi 19 octobre, de 16 h à 18 h. Des rafraîchissements et des apéritifs seront disponibles et tout le monde est le bienvenu.