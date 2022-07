La nouvelle saison du Kapil Sharma Show : voici quand Kapil, Krushna Abhishek et co reviendront ; nouveaux artistes à rejoindre [Read Deets]

Le spectacle Kapil Sharma est l’une des émissions de divertissement télévisé les plus appréciées du pays. Il est sorti de la télévision il y a quelques semaines alors que Kapil Sharma et une partie de cette compagnie du Kapil Sharma Show a quitté la tournée des États-Unis et du Canada. Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels The Kapil Sharma Show reviendra bientôt sur les écrans de télévision pour vous divertir. Et ce n’est pas tout, il y a plus de développement sur la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show.

Kapil Sharma de retour avec TKSS

Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Kapil Sharma Show a cessé ses ondes. Il y avait beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles l’émission n’était plus diffusée. Cependant, c’était à cause de la troupe qui s’envolait vers des villes étrangères pour un tour du monde. Mais maintenant, il va revenir nous divertir tous les week-ends. Il reste quand même un peu de temps. Selon un rapport de Tellychakkar, l’une des émissions de télévision les plus appréciées, The Kapil Sharma Show reviendra dans quelques mois. La date n’est pas encore finalisée mais on dit que Kapil and co. peut revenir sur vos écrans de télévision à partir de septembre de cette année.

D’autres acteurs rejoindront la nouvelle saison du Kapil Sharma Show

Si les rapports sont quelque chose à dire, l’émission télévisée comique de Kapil Sharma aura de nouveaux entrants dans la nouvelle saison. Le rapport indique que de nouveaux visages rejoindront le casting de TKSS. Cela signifie plus de divertissement. Bien que The Kapil Sharma Show ait connu une énorme popularité, rares sont ceux qui ont souligné les blagues obsolètes et les horaires blasés dans certains épisodes. Il semble que les créateurs recrutent de nouveaux membres pour en faire un succès plus important que les saisons précédentes. Le casting du Kapil Sharma Show comprend déjà Bharti Singh, Krushna Abhishek, Sumona Chakravarti, Sudesh Lehri, Kiku Sharda, Chandan Prabhakar, et Rajiv Thakour pour n’en nommer que quelques-uns.