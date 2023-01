La nouvelle saison de Shark Tank India est-elle trop émotionnelle? Desi Twitter le pense

La deuxième saison de Shark Tank India a été créée le lundi 2 janvier. Le panel de Shark pour Shark Tank India 2 comprend Peyush Bansal, Vineeta Singh, cofondatrice de Sugar Cosmetics, Namita Thapar, directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals, Anupam Mittal, PDG de People Groupe : Shaadi.com, Aman Gupta – Co-fondateur et CMO chez boAt Lifestyle. Remplaçant Ashneer Grover est co-fondateur de CarDekho, Amit Jain. Alors que le spectacle a largement impressionné le public, il y a quelque chose qui a également laissé certaines personnes déçues. Beaucoup sont allés sur Twitter et ont expliqué à quel point la série était trop “émotionnelle”.

Beaucoup de gens ont également estimé que sans Ashneer Grover, le spectacle est incomplet. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Sans @Ashneer_Grover, @sharktankindia est Bhaichara Show. Il ne reste que des poissons, le requin est parti…”

Voici quelques tweets :

Je suppose que nous, le public, aimons aussi les histoires de héros sentimentaux et de petites villes plutôt qu’une personne qui est née avec une cuillère en argent. #SharkTankIndiaS2— Tulika (@tulikajv) 4 janvier 2023

Plus ou moins, cette saison des aquariums de requins ressemble à un drame familial. les gens n’investissent pas dans une entreprise rentable avec une véritable violation simplement parce qu’ils veulent montrer leur amitié à un co-requin#SharkTankIndiaS2– Rishab srivastav (@ Rishabs10578190) 4 janvier 2023

Est-il obligatoire pour une émission en Inde d’avoir un drame émotionnel à présenter à la télévision, les pitchs de la saison 1 étaient bien meilleurs que ce à quoi ressemble la saison 2. Présentation commerciale kr rhe ho yaa drame émotionnel bech rhe ho ?@SonyLIV #SharkTankIndiaS2 En attendant public à ce spectacle.. pic.twitter.com/p6HG5StrzA– Durgaprasad Gogi (@beardedfatass) 4 janvier 2023

Shark tank est officiellement la nouvelle Indian Idol. @SonyTV #SharkTankIndiaS2 @Ashneer_Grover waapas aajao bhai🙏— Ratish Jain (@jain_ratish) 4 janvier 2023

Pendant ce temps, dans une récente interview avec ETimes TV, les requins Anupam Mittal et Vineeta Singh ont été interrogés sur Ashneer Grover s’il leur manquera et si son absence aura un impact sur la nouvelle saison. Répondant à la question, Anupam a déclaré que le spectacle était plus grand que n’importe quel individu. «Je pense que ce spectacle est très grand et énorme. C’est un spectacle à travers lequel les Indiens peuvent réaliser leurs rêves et leurs aspirations.”

Il a poursuivi en disant que la magie réside dans la façon dont ils se réunissent tous, y compris les fondateurs de l’émission et les lanceurs qui participent aux épisodes. Selon Anupam, il ne s’agit pas de lui ou de tout autre requin, mais de l’Inde. Mittal pense que la saison à venir sera formidable et que personne ne manquera cette saison.

